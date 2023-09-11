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社會 社會焦點 保障人權

反詐神助攻！花蓮警遠雄公園宣導　無人機吊掛布條創意快閃

▲▼花蓮吉安警分局反詐宣導，利用無人機吊掛標語布條神助攻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮吉安警分局反詐宣導，利用無人機吊掛標語布條神助攻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局偵查隊及鹽寮派出所日前會同社團法人花蓮縣無人機應用發展協會前往花蓮遠雄海洋公園共同實施創意快閃防詐宣導，利用無人機吊掛反詐宣導布條升空，吸引園區遊客提高警覺，慎防被騙。

▲▼花蓮吉安警分局反詐宣導，利用無人機吊掛標語布條神助攻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

吉安警分局特別結合知名觀光景點遠雄海洋公園，在人潮聚集場合廣發宣導傳單、廣傳反詐訊息，而為了將日常的宣導活動更加有創意，從地面往空中發展，由無人機應用發展協會操作農用無人機，吊掛「網路交友要小心，小心被騙」宣導布條至空中，藉由無人機的機動性，提升反詐標語的曝光率。無人機一升空就吸引眾多目光，讓現場的大朋友小朋友們反應熱烈！

▲▼花蓮吉安警分局反詐宣導，利用無人機吊掛標語布條神助攻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼無人機一升空就吸引眾多目光，讓現場的大朋友小朋友們反應熱烈。

在無人機升空的同時，王隊長及黃所長除請警察同仁著刑事警察娃娃，也邀請海洋公園的吉祥物一同與員警炒熱現場氣氛，吉祥物及警察娃娃活潑的互動，吸引不少遊客一探究竟，以輕鬆有趣的方式進行提問及宣導，現場發放小獎品及宣導摺頁，讓參與活動的遊客看到少見的宣導方式也學到防詐撇步，達到寓教於樂的效果。

▲▼花蓮吉安警分局反詐宣導，利用無人機吊掛標語布條神助攻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

這次吉安分局發揮創意舉辦宣導活動，對強化民眾防詐觀念不遺餘力，除深入地方社團與社區積極宣導，還與民間企業及團體聯手合作，用吸睛的無人機提高民眾興趣，協力防堵詐騙，就是希望呼籲大家，對「假投資」、「假冒公務機關詐騙」、「假冒親友名義詐騙」、「假交友」等常見的詐騙手法要有警覺性。

吉安警方表示，民眾如對是否遭受詐騙有疑慮，請撥打165反詐騙資訊專線洽詢，由警方提供專業的協助。

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