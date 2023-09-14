台農巴西進口蛋標錯日期　屏東縣政府開鍘了！最高可罰400萬

▲屏東縣政府會同食藥署到屏東縣九如鄉洗工場查察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

巴西進口蛋引發風波，屏東縣政府今(14)日表示，11日會同食藥署到屏東縣九如鄉洗選工場查察，發現涉及標示不實，但仍在有效期限內，不算是逾期蛋品，依法可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，並令業者限期回收該批蛋品。

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屏東縣政府衛生局表示，於9月11日會同衛福部食藥署，前往台農蛋品有限公司屏東九如洗選場，查察巴西進口蛋品標示，該批產品外包裝標示，業者以洗選日期加1個月為有效日期 (標示製造日期2023年9月6日、有效日期2023年10月5日)，與提供之食品及相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符，涉及標示不實，但仍在有效期限內，非屬逾期蛋品。

衛生局說明，基於源頭管理，業於9月12日將全案相關調查事證，移請台農蛋品有限公司所在地之主管機關高雄市政府衛生局處辦，進口蛋品涉及標示不實部分，由該局依違反食品安全衛生管理法第28條第1項暨同法45條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，並依同法第52條規定令業者限期回收該批蛋品。

台農蛋品有限公司已通知全聯回收該批標示錯誤蛋品，目前全聯通路已全數下架。衛生局後續將視高雄市政府衛生局查察需要及食藥署指示，提供必要之行政協助。