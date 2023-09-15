台東縣政府數位游牧TTnomads平台　打造數位游牧者的新天地

▲台東縣政府指出，為增進數位游牧者與台東在地創業人才、學生的互動，將於23日至24日在TTMaker舉辦TTnomads平台啟動系列活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府致力於打造國際友善城市，積極促進雙語環境，今年6月起與Crossroads社團法人台灣全球連結發展協會合作營運數位游牧TTnomads平台，為數位游牧者提供認識台東之英語資訊平台，從外籍人士的角度整理台東自然景點、休閒活動、住宿、交通等資訊，建立有效的溝通管道，方便數位游牧者能夠輕鬆與當地導遊和其他游牧者交流，並由台東縣政府彙整官方活動、雙語服務銀行、適合數位游牧者共同辦公的咖啡廳空間等資訊，吸引數位游牧者來到台東，提供便利生活基礎。



台東縣政府指出，TTnomads平台線上啟用逾3個多月，為使平台增添更多實用資訊及居遊台東的經驗分享，將於9月下旬號召逾20位來自科技、藝文、教育、旅遊等不同產業領域之數位游牧者至台東進行為期2週的體驗，利用TTnomads平台深度探索台東，在台東的自然環境實踐「海灘辦公」，邊工作邊感受獨有的台東藍。



台東縣政府國際發展及計畫處曹劍秋處長表示，台東先天便具有吸引外國人的條件，只是缺乏國際化、系統化且符合數位游牧族需要的資訊整理及雙語服務；近年來國計處與民間業者共同努力，經過4年的系統性培訓蓄積國際接待能量，已足以服務外籍人士居遊台東、東漂台東。



為增進數位游牧者與台東在地創業人才、學生的互動，將於9月23日至9月24日在TTMaker(國立台東大學台東校區)舉辦TTnomads平台啟動系列活動包括四場研討會，分別由Aceolution及Taiwan Impact Entrepreneurs(TIE)共同策劃辦理研討會。Aceolution為全球IT、媒體服務公司，此次研討會將針對大專院校學生傳授「加入國際公司的必備能力」如國際客戶溝通、專業技能實務，也希望能徵攬台東人才作為其公司之即戰力；而TIE創辦者Andrew Klerck將對台東企業家分享擴展海外業務經驗，同時做為視障者的Andrew也將為有創業抱負的身心障礙者分享其自身的經歷以及如何克服挑戰，屆時亦歡迎台東新創業者，或相關社會工作者一同參加。