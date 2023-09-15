▲大型柴油車調修補助最高8萬元至年底截止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為持續改善柴油車黑煙污染，環境部自109年推動大型柴油車調修補助措施，只要是95年9月30日以前出廠(即1期至3期)大型柴油車輛，調修燃油控制系統最高可補助8萬元，補助申請期限至今年12月31日，台東縣環境保護局提醒符合條件的車主可至環境部認可的保養廠調修，相關補助辦法可至環境部移動污染源管制網(https://reurl.cc/Q4kl59)查看，或撥打089-384177將有專人提供諮詢。

環保局指出，依據統計台東縣109年起至今，縣內大型柴油車完成調修燃油控制系統共336輛，換算估計可減少懸浮微粒約4.86公噸，細懸浮微粒約4.47公噸，對改善空氣品質有極大助益，感謝每一位車主對環境盡一份心力。

環保局進一步說明，調修補助對象為1期至3期(95年9月30日以前出廠)的大型柴油車(3.5噸以上)，符合條件的車主可至縣內環境部認可的保養廠調修，包含祥勝企業社、深盈汽車保養廠股份有限公司、福錄汽車工業社、栓健企業社、裕益汽車股份有限公司等5家，經認可的保養廠調修後應低於車輛出廠或進口時所適用的排放標準，或黑煙不透光率符合1.0m-1以下，即可依書面郵寄或線上登入系統向環境部申請補助(https://reurl.cc/OvzbV7)，鼓勵車主把握機會，共同維護台東良好空氣品質。