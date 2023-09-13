營建工地噪音大！台東環保局籲業者落實防制措施　最高罰3萬

▲台東縣環保局，呼籲營建業者，落實噪音防制措施，遵守噪音管制法規。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



營建工程施工過程產生的噪音，如果業者未落實防制措施，容易影響周遭居民的生活安寧，引發抱怨及陳情，依據噪音管制法規，如量測周界噪音超過管制標準，限期未改善，可罰款1萬8千元至18萬元，或違反台東縣政府公告不得使用動力機械操作時段致妨害安寧規定，可罰款3千元至3萬元。

台東縣環保局今年1至8月受理該類噪音陳情案計66件，佔公害陳情案總數的3.67%，比例不低，處理情形多為勸導改善施工法、避開民眾休息睡眠時段或量測噪音符合管制標準等，呼籲業者落實自主管理，使用低噪音機具與工法及裝置隔音設施，遵守動力機械操作時段規定，維護環境安寧，敦親睦鄰。

環保局指出，營建工程包含整地、挖運、基礎、建造、裝修等作業，與周遭民眾生活息息相關，業者施工應有完善自主管理及噪音防制措施，如主動說明施工期程與狀況，車輛減速慢行、不亂鳴喇叭，使用低噪音機具與工法，機具加裝隔音、減震設施，工地周圍隔音牆或圍籬等防制措施，遵守噪音管制標準，避免違反台東縣政府公告晚上11時至隔日上午7時及週六、週日及國定假日中午12時至下午2時不得使用動力機械操作致妨礙安寧的規定，善盡維護環境安寧的義務。

呼籲營建業者應盡企業的環保責任，落實噪音防制措施，遵守噪音管制法規，也請民眾一起來監督工地，如發現有噪音妨礙安寧時，請撥免費陳情專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或利用手機APP公害報報、公害污染陳情網路受理系統等管道陳情，提供案情及正確的位置資訊，環保局24小時全年無休受理、快速派員處理。