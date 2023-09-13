「112年南島影展」秀泰影城登場　9月起至11月雙週末免費入場

▲「2023南島影展」系列活動，於16日下午2時在台東秀泰影城舉辦南島影展開幕放映與導演映後座談。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為呈現南島多元文化，由台東縣政府文化處主辦丶台東影痴俱樂部與晃晃書店攜手執行「2023南島影展」系列活動，將於16日下午2時在台東秀泰影城舉辦南島影展開幕放映與導演映後座談，文化處表示，此一影展活動將於9月起至11月第二丶四週末舉辦，共計舉辦6場次播映7支影片，民眾可免費入場欣賞。



台東縣政府文化處表示，此次影展嚴選一系列引人入勝的得獎影片，其中包括魏郁蓁導演的《阿查依蘭的呼喚》是台灣首部以女頭目為拍攝對象的紀錄片、陳武男導演的《時間的味道》記錄部落古老手藝傳承和生活智慧，以及國際獎項不斷的金馬獎最佳導演陳潔瑤Laha Mebow《哈勇家GAGA》，也有擅長海洋影像敘事導演張也海‧夏曼《mata no angit天空的眼睛》以南島語族的身份，從海洋的觀點切入拍攝，探討達悟族與海洋的關係。

另外來自花蓮銅門部落的余欣蘭Rngrang Hungul導演帶來最新作品《揹獵物的女人》記錄媽媽走入山林狩獵，以女性視角呈現太魯閣族的狩獵文化，此外重量級導演蔡政良導演及陳武男導演帶來的《阿美嘻哈》及《時間的味道》以人類學角度研究切入紀錄都蘭部落年齡組織（kapot）也將在影展中展示。

文化處指出，希望透過一系列南島影展的規劃，讓觀影民眾能藉由影像欣賞南島電影文化豐富的觀影體驗，影片中可以看到許多不同的議題，深入探索背後所蘊含的故事與情感。