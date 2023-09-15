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逛古蹟迎中秋　屏菸1936文化基地野營派對連假登場

▲屏菸推出門票優惠，鼓勵民眾親認識歷史建築。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏菸推出門票優惠，鼓勵民眾親認識歷史建築。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2023全國古蹟日本週登場，屏菸1936文化基地常設展門票自9月16日起至10月1日以8折優惠，並於秋節連假推出「凹豆計畫－山系野營派對」。

屏東縣政府文化處表示，迎接中秋節，屏菸「凹豆計畫－山系野營派對」於9月29日、30日登場，金葉廣場打造仿真山林、自然秘境，活動集結百岳、野營、戶外用品、野炊風格美食等相關品牌共襄盛舉，還有以戶外體驗為主軸的山系手作體驗。

專門販售屏東好物的好屏製造所也設立「趣烤肉」專區，產品任選9折，還有「不趣上課」門市優惠活動，只要出示學生證，消費滿300元現抵50元，以上優惠可併用，先抵後折超值划算。

▲屏菸推出門票優惠，鼓勵民眾親認識歷史建築。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另為鼓勵民眾認識屏東的歷史建築，屏菸推出「逛古蹟慶中秋」優惠折扣，活動期間自9月16日起至10月1日止，凡購買常設展門票即享8折優惠。

而暑假登場的漫威運動主題展覽「英雄集結之漫威運動會」也推出加碼優惠，凡於9月27日起至10月1日止購票參觀該展，即享4人同行1人免費之優惠！以上活動詳情請至Instagram搜尋「pt1936.tcb」，或至屏菸官網、臉書粉絲團查詢。

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