藝人林良歡鄔兆邦...恆春陪母子檔唱《思念的情淚》　激動落淚

▲藝人林良歡、鄔兆邦到恆春做公益 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院今（14）日舉辦「第十八屆中秋月暖台灣尾」活動，邀請豪記影視唱片有限公司藝人林良歡與鄔兆邦擔任公益大使，到車城日照獻唱、陪伴15位長輩購物，更前往弱勢家戶居家關懷，讓長輩和個案興奮又感動。這次活動也在社會大眾及力麗觀光開發股份有限公司支持下，接力送暖，將在中秋節前送愛285位長輩關懷物資、月餅及飯店等級的精力雞湯。

為照顧居住偏遠地區的經濟弱勢長者能夠安心走出家門，並挑選自己需要的物品，恆基帶著車城鄉與石門鄉15位長者，由志工一對一陪伴和接送，長者們也藉由活動有機會與外界多互動，重新嶄露笑顏。

高齡90歲的阿貴伯將近3年沒有像這樣外出採買，開心的推著購物推車選購；7旬的獨居的莊伯伯說自己早早就起床準備，謝謝恆基提供這個難得的機會，拿到月餅禮盒時更說「月餅好難買，好難得可以吃月餅。」，心裡高興得無法言語。

除了帶長輩出門購物採買，恆基也掛念許多弱勢個案因為行動不便，長年都只能待在家裡，黃健榮院長與公益大使林良歡和鄔兆邦關懷走訪。阿娥阿姨撫養同樣也是身障者的兒子小杰，聽到藝人到裡作客，兩人都非常興奮。

阿娥阿姨今早戴上義肢、換上特別準備的衣服，看著喜歡聽歌的視障兒子小杰敲打專用的鍵盤搜尋指定歌曲，與林良歡和鄔兆邦合唱〈思念的情淚〉時，落下感動的眼淚；同樣臥病在床幾十年的花花阿姨，唱起歌來自信光彩，在黃健榮院長、公益大使林良歡和鄔兆邦及居服員一起唱〈阿母的手〉這首歌的時候也落下眼淚。

黃院長分享為長輩和個案帶來身心靈上的醫治，並且感受到喜樂與愛；這次帶長者出門採買、個案關懷，就是希望他們知道自己沒有被遺忘，總有人記得他們。感謝林良歡與鄔兆邦，用最實際的方式帶來最直接的快樂與感動，也謝謝長期支持恆基的力麗觀光，提供雞湯和米糕作今年中秋好禮。