男子竊車拒捕南警強勢圍捕　員警負傷奮勇緝獲起出吸食器犯案工具

▲台南市警新營分局攔截圍捕郭姓竊嫌，郭嫌拒捕被警方壓制逮捕，但造成警員顏夆霖受傷，所幸並無大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警新營分局14日凌晨接獲民眾報案，停放自家騎樓機車遭竊，新營分局通報線上警網攔查，民治派出所巡邏員警顏夆霖及徐傳淵，在台一線與東北外車道發現竊嫌，嫌犯拒捕竄逃被警方強勢壓制逮捕，惟造成員警受傷，警方起獲吸食器及犯案工具，全案訊後依竊盜、毒品、傷害及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

50歲的郭姓嫌犯於14日凌晨在新營區民權路竊取機車，新營分局發現嫌犯騎車行經台一線，隨即指揮線上警力進行攔截圍捕，並在凌晨1時發現郭嫌。郭嫌見形跡敗露，拒絕停車加速逃逸，一度試圖衝撞員警，最後員警順利在後壁區將郭嫌攔下，面對郭嫌抵抗員警強力壓制，火速抵達的支援警力也及時協助，過程中造成警員顏夆霖受傷，所幸並無大礙。現場搜索後在郭嫌身上查獲毒品海洛因針筒、安非他命吸食器、美工刀、改造的剪刀工具、銼刀等。

台南市警局局長廖宗山獲知，14日早上派駐區督察張桂霖，前往民治派出所慰問受傷員警，囑其好好休養，並籲請員警在執勤時，注意確保自身安全。新營分局分局長顏勤峰肯定員警全力查緝追捕罪嫌，迅速鎖定竊嫌逃逸動向，實施攔截圍捕，發揮團隊合作力量，將犯嫌繩之以法，展現警察維持社會秩序的決心，絕不容許不法宵小挑戰。