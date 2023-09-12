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大陸 大陸焦點 特派現場

入住第二天「女房東主動獻身」　他狂喜無套大戰3回…結果染HPV

▲▼床。（圖／CFP）

▲陸男和女房東發生關係，後感染HPV。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省瀋陽市一26歲的男生小王（化名）租了一套房子，因而和年長7歲的于姓女房東相識，自述對方多次主動示好，自己把持不住，4天和女方無套大戰三回。沒想到，之後他發現于女患有性疾病，就醫檢查後確認自己感染了人類乳突病毒（HPV）。他認為是對方傳染，近日把女方告上法庭，索賠3萬元人民幣（約新台幣13萬元）。

據《瀟湘晨報》報導，近日，該案的一審判決書在中國裁判文書網上公開，遼寧省瀋陽市渾南區人民法院一審駁回了小王的訴求。

判決書顯示，法院審理查明，小王因租于女房屋而與對方相識。小王自述其分別於2022年10月14日、10月15日、10月17日與于女在未採取安全措施的情況下發生性關係，後發現于女患有性疾病。小王經中國醫科大學附屬盛京醫院檢查為「人類乳突病毒（HPV）陽性」，小王認為，該疾病是于女傳染。

對於和于女的這段故事，小王在起訴書中提到，于女是瀋陽市渾南區的住戶，她以前對外招租客戶，而他在2022年10月13日看到了于女的招租信息後，就租了她的空房進行居住，住在隔壁房間。

「由於于女性格活潑，主動與我示好，在她的主動要求下，我與她在發生了性關係（無套）」，起訴書顯示，他看到于女購買治療性病的藥物並在她抽屜中發現了另一種藥物，在他多次求證下，于女承認曾患病。之後，小王前往醫院檢查，結論為「人類乳突病毒（HPV）陽性」 。

小王認為自己的身體和精神都受到了傷害，起訴于女，索賠醫藥費、精神撫慰金等3萬元。

于女則表示，是小王見她為單獨居住，便主動要求與她發生性關係，「我以往並未得過性病，只是在之前為了備孕做過一些婦科檢查，被告知有婦科炎症，在醫生建議之下，購買過治療婦科炎症方面的藥物。」于女認為，在此次糾紛後，她多次在醫院檢查，HPV各項指標均為陰性，「小王HPV陽性與我無關，另外HPV感染的途徑也並非僅僅通過性生活一種。」

一審法院認為，本案中，原、被告均已成年，完全擁有發生性行為的權利和自由，與此同時，也完全能夠預見到因未使用安全套而發生性行為所產生的後果，且原告未能提供證據證明發生性關係過程中存在威脅或脅迫，另原告正值壯年，從體力上與其年齡相仿的女性相比優勢明顯，如遇威脅或脅迫的情形，原告可立即中止行為，而原告自述，其與被告於2022年10月14日、10月15日、10月17日在未使用安全套的情況下連續發生性關係，可知，二人的性行為並不存在威脅與脅迫，是二人自願行為，遂不存在侵權的情形，故對原告基於侵權而主張的賠償的訴訟請求，無事實和法律依據，一審法院不予支持。

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