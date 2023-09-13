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9大企業家親至二分局頒獎慰勉　廖宗山：南警絕對是最強團隊

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局連續偵破重大刑案，槍支溯源、緝毒刨根、破獲性愛轟趴、立即偵破強盜案件等表現卓越，市警局局長廖宗山13日下午，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金，期勉激勵員警繼續打拼加油。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廖宗山局長也霸氣宣示：「南警絕對是最堅強的優質團隊」，也絕對會讓「台南成為最安全幸福城市」。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中西區的第二分局特殊地區環境，每日湧入數10萬遊玩人數遠大於設籍人口，從早到晚從交通疏導、廟會秩序維持、治安維護、民眾待援協助，每位員警一上班連吃飯時間都沒有。但全體員警上下一心努力下，將「第二分局」這個金字招牌擦的特別亮。2023年迄今，計掃蕩大型職業賭場4件、送辦56人；查獲改造槍枝4枝；毒品犯罪241件送辦670人，而且一層一層往上追緝，現已溯源到第四層；詐欺集團掃蕩8團送辦78人，並且跟金融機構超商密切合作，成功攔阻民眾免遭詐騙275件，攔阻金額達1億7000萬元。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

夜間員警線上查緝績效更驚人，2023年迄今線上計查獲各類犯罪1300多件，也取締酒後駕車756件、查處改裝噪音車519件。各項卓越績效也獲局長今年親自來分局頒贈50案破案茶，逐一為同仁加油鼓勵。這些成績表現都位16分局之冠，天天幾乎都有第二分局破案好消息。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二分局近期更是連破大案，8月9日線上查獲莊嫌持有毒品咖啡包81包251公克；8月11日溯源揪出上游第四層販毒藥頭；8月23日溯源破獲製造販賣槍砲案；8月25日破獲張姓男子等12人性愛轟趴涉嫌妨害風化案；8月26日破獲桌遊館掛羊頭賣狗肉之職業性大賭場；8月28日迅速偵破涉嫌欲強綁被害人之強盜案，每案之偵破均獲台南市民之關注，並對南警的專業能力深感信心及頻頻讚賞。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廖宗山局長對於員警辛勞與努力表示高度肯定與讚揚，並表示第二分局士氣高昂，連連掃蕩槍、毒、色情、職業賭場卓越表現，保護好每位台南市民之安全，向全體市民展現：「南警絕對是最堅強的優質團隊」，也絕對能讓「台南成為最安全幸福城市」。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南警友會榮譽理事長林玉柱肯定二分局辛勞為社會付出，警友會用最具體的行動和『警察』站在一起，做台南警察最堅強的後盾，也鼓勵員警持續為打擊犯罪、維護社會治安而努力。

▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警友會理事長蔡明憲表示，感謝警二分局所有員警同仁不畏風雨、不分晝夜堅守崗位、犧牲奉獻，積極維護社會治安屢獲佳績，感到與有榮焉，警友會也會持續以實際行動支持員警的各項勤業務需求與協助。▲台南市警局局長廖宗山，偕同大台南警察之友會榮譽理事長林玉柱、理事長蔡明憲、中西區警友辦事處主任何儼及成功企業家等9人，連抉前往二分局頒發破案慰勉獎金。（圖／記者林東良攝，下同）

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企業家二分局頒獎廖宗山南警

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