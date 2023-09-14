台南驚見噴火車！BMW「2根齊冒火還翹牌」　警：立即舉發召回驗車

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中台南市區出現1部自色自小客車，排氣管不僅會「噴火」，而引擎愈大聲火勢愈旺，引起網友熱議。台南市交警大隊執法組長楊博超指出，該畫面車輛涉嫌違反道路交通管理處罰條例，最高可罰4800元，並報請監理單位召回臨時驗車，警方籲請民眾勿擅自改裝車輛，以免發生公共危險或意外。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中台南出面1部自色自小客車排氣管會「噴火」，引擎愈大聲火勢愈旺，引起網友熱議。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲保養廠顏姓維修技師指出，從畫面來看，可能是在排氣管上加裝火星塞點火系統，油門加愈大，噴出的火愈大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有網友在網路社群PO出一段影片，台南出現1部自色自小客車排氣管會「噴火」，引擎愈大聲火勢愈旺，另一段畫面裡，該輛BMW不僅兩根排氣管同時冒火，還翹牌躲避查緝，因而引起網友熱議。

保養廠顏姓維修技師指出，從畫面來看，可種從2種改裝方式造成排氣管會「噴火」，一是電腦改寫程式，二是排氣管上加裝火星塞點火系統，油門加愈大，噴出的火愈大，雖不知車主改裝成「噴火車」的動機，但如原地噴火可能會引燃保險桿危險，若是在車輛行進也間則更危險。

民眾則指出，這種會噴火的車子看起來就很危險，如果車子開在旁邊會令人害怕。

▲台南市交警大隊執法組長楊博超指出，該畫面車輛涉嫌違反道路交通管理處罰條例，最高可罰4800元，並報請監理單位召回臨時驗車。

台南市交警大隊執法組長楊博超指出，從畫面上可看到該車涉嫌違反道路交通管理處罰條例第13條，汽車行駛有下列情形之一者，處汽車所有人新台幣2400元以上4800百元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正及第16條，處汽車所有人新台幣900以上1800百元以下罰鍰，並請監理單位召回臨檢，警方呼籲民眾勿任意改裝車輛，以免觸法及發生饱險及意外。