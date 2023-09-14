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社會 社會焦點 保障人權

載情侶檔去東海大學...賓士被對方開去台東　台中警奔波1500km

▲▼台中一對情侶檔在台中竊車後，開到台東交車，警方辦這件案子，來回跑了4趟，長達1400公里，車主直呼不可思議。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一對情侶檔在台中竊車後，開到台東交車，警方辦這件案子，來回跑了4趟，超過1500公里，車主直呼不可思議。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市40多歲的駱姓女子日前晚間，開著跟朋友借來的賓士車，載著車主一對情侶友人，到東海大學訪友，駱途中下車買東西後發現車子竟被2人開走，警方調閱監視器，發現情侶檔把車開到380公里外的台東市，把車交給白姓男子後離去，員警在台東人贓俱獲。白到案後，對於相關細節都交代不清，員警從台東把白嫌載回台中製作筆錄後，再載回台東移送地檢署偵辦，人再開回台中，開了4趟，路程超過1500公里，開車時間累計24小時，直喊比竊賊還累。

▲▼台中一對情侶檔在台中竊車後，開到台東交車，警方辦這件案子，來回跑了4趟，長達1400公里，車主直呼不可思議。（圖／民眾提供，下同）

駱女日前晚間發現向朋友借來的自小客車被情侶檔開走後，立即通知車主，並在事發5小時、也就是隔日凌晨3點向台中市警察局烏日分局犁份派出所報案，警方獲報，從東海大學附近、台灣大道、國道一號等沿路調閱監視器，發現失竊車一路往南，還行經南迴公路，直到台東縣，警方邊調閱，邊跟隨贓車移動路線前進，終於在當天下午接近5點時，在380公里外的台東市，逮捕正在行駛贓車的白姓男子，原本開車的情侶檔交車後已經離去。

白嫌對於情侶檔身份，以及有無購買贓車，都交代不清，辯稱是情侶檔借他代步用，白嫌身上還被搜出少許的海洛英殘渣，疑似剛吸食完，警方正在積極追緝情侶檔到案說明。

警方連人帶車開回台中市已是晚間11點，針對白嫌製作完相關筆錄後，依竊盜和毒品罪嫌把白嫌移送台東地檢署偵辦，押送員警抵達台東地檢署後再原車開回台中，一趟路程380公里、要開6小時，員警辦這次案子就花了4趟，被通知領車的車主聽聞後，對於警方辦案從台灣海峽追到太平洋，直呼不可思議。

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