監委質疑虐待受刑人通過糾正案　台北監獄：將加強管理人員教育

▲針對監委高涌誠、王幼玲今天召開記者會指稱，北監管理人員涉嫌虐待受刑人，違反國際人權公約；北監下午回應，將加強管理人員教育。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對監察委員高涌誠、王幼玲今天召開記者會指稱，台北監獄管理受刑人時涉違法虐待、實施酷刑，已違反國際人權公約，監所管理人員視而不見，監院已通過糾正台北監獄，此外，北監監視器死角太多，法務部應通盤清查矯正機關研謀改善；台北監獄下午回應，將加強管理人員教育，並於今年度完成智慧監控系統汰換工程，以減少戒護死角。

監委高涌誠、王幼玲質疑，北監監視器死角太多，今年4月13日有受刑人在管理員視線範圍內，疑似遭服務員壓制，甚至以拖鞋暴打，調閱監視錄影畫面後，只能從不鏽鋼房門反射影像看出來，法務部應通盤清查全國矯正機關空間死角，並研謀改善作為。

高涌誠還強調，北監戒護比長期偏高，欠缺管理人力，平時均倚賴大量服務員處理雜務，但上銬、控制或壓制受刑人，應屬矯正人員執行職務之核心事項，要經受訓或法律授權才可執行，依規定不得由服務員替代管理員，法務部、矯正署竟長期漠視。

台北監獄副典獄長吳永山稍早回應表示，北監場舍主管1人平均須面對150位收容人，處理各項生活處遇事項及面臨突如其來的違紀行為，需由視同作業收容人協助場舍庶務，導致監視錄影畫面之呈現，易使外界產生誤解。

吳永山指稱，北監未來將加強管理人員教育，對收容人管理，如有戒護控制行為、施用戒具、使用器械以及壓制行為，都係屬管理核心事項，嚴禁視同作業收容人參與或代為執行，避免外界疑慮。



至於北監監視設備設置未臻完備，吳永山強調，北監為改善各場舍主管桌監視器死角情形，已自2018年起，爭取經費改善監視錄影系統，預計今年度可以完成智慧監控系統汰換工程，致力提升影像品質，並減少戒護死角，強化管理透明度。