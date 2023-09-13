審查鏡電視申設案逾法定期限　監察院要求NCC檢討改進





▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

通傳會（NCC）雖6月28日通過《鏡電視》董監人事變更案以及第四台上架案，但《鏡電視》新聞台從申設到上架有線系統耗時3年，爭議不斷。監察院今（13日）表示，監委賴鼎銘、王幼玲、葉宜津調查後，發現NCC對《鏡電視》新聞台申設案審查了375天，逾越法定審查期間1年的上限，因此監察院交通及採購委員昨審查通過3位調查監委的報告，要求NCC檢討改進。

調查監委指出，按《衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法》第16條規定，申請案件原則上應於NCC收件日起6個月內作成准駁的決定，例外得將審查期間延長至多為1年。次按《行政程序法》第51條第5項規定及法務部2001年2月27日函釋，申請者於補正資料前停止審查期間的進行。

而NCC於2019年12月12日受理《鏡電視》新聞台第一次申設案，至2021年6月1日檢還第一次申設案相關資料止，共歷時538天，其中《鏡電視》共補正14次，補正期間共100天。另NCC函請《鏡電視》2位股東說明至其函復止共53天，又NCC 2次函請《鏡電視》說明以「新案取代舊案」及撤回第一次申設案，得扣除10天，皆不計入審查期間，經扣除163天後，審查期間為375天，逾越法定審查期間上限1年。

監察院說，再者，NCC未依上開規定作成准駁的決定，竟同意以法無明定的「新案取代舊案」方式，處理《鏡電視》先後提出的申設案，甚至在第一次申設案審查程序未終結前，NCC即於2021年5月7日受理第二次申設案，新舊兩案併存一段時間，規避人民申請案件審查期間的行政程序規定，與誠實信用保護人民權益的原則有悖，核有違失，應檢討改進。

監察院又指，NCC受理《鏡電視》新聞台第二次申設案後，經2022年1月19日第999次委員會議決議許可，並於同年2月11日發出許可函，但附加12項負擔、14項保留許可廢止權及16項行政指導。

監察院說，雖該42項附加事項多數是源自於《鏡電視》公司章程、自行提出的營運計畫，或依NCC要求補正資料內的承諾及說明，但申設許可附加事項如此之多，引發過當質疑。未來有關附加附款之要求，宜遵守《行政程序法》的明確原則及平等原則，謹守分際。