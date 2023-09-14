百公斤女討債不成「體重當武器壓她」害骨折慘死　家屬獲賠207萬

▲桃園市黃姓女子去年9月向游姓女子索討債務，2人口角後，黃女毆打游女後見其倒地，再以逾百公斤體重刻意重壓其身上，導致其傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子去年9月間，不滿游姓女子積欠數千元債務遲遲未還，與游女討論債務問題，兩人發生口角，黃女徒手毆打後再以衣架抽打，瘦弱的游女因而摔倒地上，黃女不但未協助送醫，反而兩度將身體重壓在其身上，導致當場昏迷送醫不治。民事部分被害人家屬求償207萬5900元，民事庭法官審議後判准。

桃園地院指出，被告黃女與游姓被害人有債務糾紛，游女於去年9月14日晚間10時許，至被告黃女住處協商解決債務，遲至翌日凌晨3時許，被告不滿游女長期未能清償債務，先徒手拍打游女，再持衣架抽打，導致游女全身多處受傷，黃女還將由女打趴在地板上，黃女還兩度猛力重壓游女背部，致其受有兩側後方肋間多處及大範圍出血、右側肋骨多處骨折等傷害，游女被緊急送醫急救後，仍因引發低血容性休克而死亡。

案發後，刑事部分，合議庭法官審結依犯傷害致人於死罪，判處被告黃女有期徒刑9年6月；被害人家屬提出民事求償，包括喪葬費用7萬5,900元、精神慰撫金200萬元之損失，損害總計207萬5,900元。

民事庭法官認為游女家屬提出喪葬費7萬5,900元，有單據等事實為證，慰撫金部分，斟酌兩造身分、地位及經濟狀況，查原告為游女之女，因游女死亡所受精神上之痛苦實不言可喻，審酌游女遭被告傷害致死之情節，認原告所請求之慰撫金200萬元，金額適當，全數判准。全案還可上訴。