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「台版熔爐」校長今被糾舉　竟在調查期找民代施壓校方、南投縣府

▲監察院7日通過糾舉劉育成。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院7日通過糾舉南投縣竹山鎮大鞍國小校長劉育成。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

南投縣竹山鎮大鞍國小校長劉育成6月被畢業多年的學生出面控訴有撫摸、親吻等性騷擾行為，該案被媒體形容宛如台版「熔爐」，受到關注。經監委葉大華、王麗珍、張菊芳調查，發現劉育成請假接受調查期間，仍不當聯繫投訴學生及其家長，繼續指揮監督校務，甚至透過民代對南投縣府及校方施壓，因此為避免劉利用校長職務妨礙案件調查，監察院今（7日）通過糾舉，移請教育部部長依法處理。

監察院表示，劉育成案曝光後，南投縣府旋即寄發普查信，啟動清查學生實際受害情形以及性平事件處理程序，且依現行不適任校長處理規定命令劉「請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人」，然而劉請假期間仍指揮監督校務、未切實離開校園，並不當聯繫投訴學生及家長，甚至為同校某教師疑涉洩密遭停聘靜候調查，竟主動提議請託民代對南投縣府社會處及大鞍國小施壓，讓該教師於6月27日停聘，旋於6月30日復職。

劉育成施壓行為，讓調查監委認為嚴重藐視教師法定救濟程序與南投縣府命令，非身為校長應有的處事態度，確實不適宜再領導學校校務，應予急速處分以調離現職。

監委在調查時還發現，南投縣府曾6月15日與6月19日兩度發文予劉育成，明確要求其請假配合調查至本案結束，並應離開校園現場（包括宿舍），且不得接觸疑似被害人，以維護校園安全及保障學生的受教權，但劉卻於7月間接受南投縣性平會調查訪談後知悉投訴學生身分，透過該生導師輾轉聯繫學生與其家長，明顯意圖掩蓋事實，致縣府8月2日第三度發文對劉提出警告，而後續劉育成接受監察院調查時坦承不諱，然其行為顯已嚴重違反南投縣政府命令及程序外接觸的法令規定。

另外，三位調查監委指出，8月16日《性別平等教育法修法》之前，學校校長涉及校園性平案件尚無停聘靜候調查的規定；修法後，校長涉及性別平等及利用權勢違反專業倫理關係等案件的相關條文，2024年3月8日才生效施行，因此南投縣府目前對於劉育成，僅能發文要求其「請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人」，尚未能對其採取更強力之停聘、解聘等措施。

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