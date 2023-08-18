快訊／國人遭騙到柬埔寨打工慘受虐　外交部、高雄地檢署被糾正

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國人遭人蛇集團引誘至柬埔寨、緬甸等地打工，導致遭扣留個人證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵，恐嚇割除器官或被轉賣，經監察委員葉大華、紀惠容近一年的調查，監察院今（18日）表示通過兩名監委的提案，糾正外交部及高雄地檢署，並將於21日上午召開記者會說明。

監察院2022年8月7日表示，報載人蛇詐騙集團或仲介公司以刊登高薪聘請海外賭場、文字客服及秘書等不實職缺資訊，引誘我國青年前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，致遭被扣留個人證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵，恐嚇割除器官或被轉賣；而監院也接獲陳情，有社福機構青年遭誘騙至柬埔寨工作，據知受到恐嚇、囚禁及扣押個人證件，迄仍未知其所在位置及人身安全。

監察院當時也說，葉大華、紀惠容對此類跨國詐騙集團所形成的「賣豬仔現象」，連社福機構青年也慘遭淪陷，嚴重侵害人權表達高度關切；而究竟相關權責主管機關有無掌握相關訊息及研擬因應對策，監委認為有深入瞭解之必要，已申請自動調查。

經葉大華、紀惠容近一年的調查，監察院18日下午表示，監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過葉大華、紀惠容所提糾正案及調查報告，糾正外交部及高雄地檢署，調查報告建請敘獎有功人員並促行政院速完備相關防範機制。另外，調查監委預計21日上午10時召開記者會說明。