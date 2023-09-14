立委參選人陳冠廷提「八大農業政策」力促升級 　誓做農民後盾

▲▼ 陳冠廷提八大農業政策力促升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷，14日在新港鄉新農豆食堂召開農業政策記者會，山區各鄉鎮農會總幹事、代表、縣議員及相關農民團體都到場為其政策背書。

陳冠廷表示，儘管嘉義正在邁向農工大縣，但也必須銘記農業是嘉義的根本，因此提出「農保品項，擴大種類」、「農用水需，守護權益」、「農民津貼，全面提升」、「林業復興，淨零碳排」、「智慧農業，開拓升級」、「地產地銷，嘉義優鮮」、「青農返鄉專業協助」、「食農文化，農業價值」等八大主軸，只有農業不斷升級，才能讓各世代的農民都能安居樂業。

陳冠廷說，目前農業部開辦農業保險，仍有許多農作物未納入農保範疇，或是只限定特定區域，對此提出「農保品項，擴大種類」，他會向農業部爭取儘早研議擴大辦理農保品項，並在農業保險開辦後鼓勵農民投保，降低農損風險。

陳冠廷提到，「農民退休儲金條例」的比例應由現行的10%提高到12% 。在老農津貼的部分，他認為，老農津貼應改為每2年調整1次，強化農民的保障。此外，關於請領資格的排富問題，應從現行500萬元提高到800萬元，避免因土地公告現值調漲，導致老農喪失津貼請領資格。

陳冠廷指出，為推動農業的永續發展，拋出「地產地銷」政策。他強調農業部擴大對產銷認證的補助，讓農民能夠安心生產安全健康的食材，而未來也會謀合中央與地方攜手合作，將每年爭取追加3000萬讓學生的營養午餐，每人每餐的補助由10-14元，提高到14-18元，同時爭取1500萬的預算讓嘉義縣的老人據點食用在地安全健康的食材，升級老人食堂，讓長輩和孩童能夠在日常生活中享用在地優質的農產品。

最後，陳冠廷接到許多民眾關心食農教育的問題，他提倡從學校端做起，開發具在地農業特色的教具、設立食農教育實驗農場結合戶外教育，讓年輕世代從小就能體驗農業之美。在民間的部分，未來計畫與社區合作透過推廣農村體驗活動，除了帶動農村經濟，也肩負起社會教育的功能，讓民眾更了解農業的重要性。