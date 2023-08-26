蔡英文南下嘉義力挺陳冠廷　讚有能力代表嘉義台灣發聲

▲▼總統蔡英文南下嘉義竹崎真武廟參香 ，背書陳冠廷有能力為台灣發聲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷，25日下午陪同蔡英文總統參拜竹崎真武廟，祈求國泰民安、風調雨順，並向鄉親致意。陳冠廷表示，真武廟是在地重要信仰中心，今天陪同總統一起向鄉親報告未來政策方向，讓大家可以更加認同民進黨執政目標，蔡英文總統也指出，他相當看好陳冠廷，請鄉親一定要支持他，而且國會一定要過半，讓未來賴清德的執政團隊更加好做。

陳冠廷陪同蔡英文總統參拜竹崎鄉真武廟，縣長翁章梁、議長張明達、鄉長曾亮哲、議員江季珍、竹崎農會總幹事林孟怡、竹崎代表們、各村村長及農會幹部也一同出席，為嘉義祈福，為台灣加油。

蔡英文表示，陳冠廷是他的國安會幕僚、也是他擔任主席的特助，現在好不容易栽培出來，有外交能力，以前都是中北部的立委才行，現在陳冠廷也可以代表嘉義，代表台灣發聲。

蔡英文笑說，他非常看好陳冠廷，雖然陳冠廷的台語跟她差不多，但最重要的是陳冠廷跟他一樣都是做事的人，拜託大家一定要讓陳冠廷進入國會，也要讓國會過半，讓未來的賴清德能夠更加好做，讓民進黨的執政團隊可以繼續為大家服務，為嘉義打造更好的未來。

陳冠廷表示，竹崎真武廟的發展，見證在地文史脈絡的累積，未來有機會一定要要求文化部重視在地文化，增編預算讓文化宗教歷史的東西，一代一代的傳承下去。

陳冠廷指出，在這幾年總統的關心之下，嘉義的發展之下其實成長的非常大，前瞻基礎建設不管是道路建設，或是校舍修繕，都讓嘉義的發展突飛猛進，陳冠廷提到，他促成立陶宛與嘉義的學校締結姐妹校邦誼，就是因為有前瞻基礎建設，讓網路、視聽設備更新，讓連結更加迅速方便，強化兩國間教育的發展，讓嘉義更加的國際化。

陳冠廷強調，這次的選舉，是選政策、是選願景、是選希望、是選未來，一代要比一代更好，要讓有效率的執政團隊繼續延續，讓年輕世代開拓新局，開拓嘉義，開拓台灣。