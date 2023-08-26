不低於8000元！侯友宜：每年調高老農津貼　水利會還農民

▲國民黨總統參選人侯友宜今日到嘉義梅山玉虛宮進行廟口開講 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（26）日到嘉義梅山玉虛宮進行廟口開講，侯友宜以「讓農民當家作主」作為主題，並提出四大農業政策，包括「調高老農津貼，不低於8000元」、「擴大開放移工，解決農業缺工問題」、「水利會還給農民，回歸專業治理」、「銷售管道制度化，增加預警機制」。侯友宜強調，他會全力以赴，作農民靠山，拚回農民的好日子。

侯友宜首先指出，老農津貼跟不上物價上漲的速度，當選總統一定調高老農年金，絕對不會低於8000元，並將現行4年調整1次，改為每年依照消費者物價指數（CPI）調整，「該給的要給，真正照顧農民權益！」侯友宜也提到，面對台灣農村人口老化、農業缺工問題，除了透過政策鼓勵青年返鄉，也會擴大開放移工政策，解決國內產業勞力不足現況。





侯友宜也批評，民進黨政府強徵原是民間社團法人的水利會，變成官派，把民間資源變成公家資源，卻無法照顧好農民，讓農民越來越痛苦，也無法因地制宜，真正照顧在地農業。侯友宜表示，過去水利會的幹部都是民選，做不好就換掉，他會聽進農民聲音，把水利會還給農民，回歸專業治理，讓農民當家作主。

最後侯友宜也提到，將建立銷售管道制度化，同時設置農產品產銷預警機制，協助調控農產品供需，針對各縣市若有滯銷的農產品及蔬果，會以新北市協助各縣市農產銷售的經驗，讓政府帶頭，透過多元管道協助銷售，包括大陸及國外市場，幫助農民收益，讓大家享受到更好的農產品。

侯友宜表示，自己是正港土生土長的嘉義人，嘉義人做事正派、實在，彼此都團結、互相疼惜，而這次要出來選總統，最重要的就是三個目標：兩岸要和平、經濟要繁榮、政府要清廉，希望所有鄉親可以團結在一起，支持從基層出身、一直在拚的嘉義子弟，「人家說要給我們贏多少，我們就拚贏回來多少，讓嘉義人為國家做更多事情」。



