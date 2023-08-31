嘉義縣立委參選人陳冠廷推四大社福政策　爭取長照據點環境提升

▲陳冠廷推四大社福政策主軸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷，31日於溪口鄉開元殿福松老人養護中心召開社福政策記者會，提出「健保補助、樂齡無憂」、「老人據點，環境提升」、「0至2歲，學校托育」與「青年培力，國際參與」四大主軸，力求為地方開拓新局。

陳冠廷指出，隨著嘉義縣走向農工大縣，人口結構快速變遷，相關政策修訂和規劃刻不容緩，面對人口老化、減少青年負擔等議題，嘉義縣的挑戰日益增加，因此提出社福政策解決問題。

▲立委吳玉琴出席力挺陳冠廷四大社福政策背書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳冠廷表示，老人健保補助不該有差別性，中央針對財政較為困難縣市，應給予特別補助，避免因各縣市財政狀況不同導致健康貧富落差。另外，多數社福和長照據點使用頻繁、設施老舊，硬體設備需升級改善以增加親和性，特別是加強對於身障人士和長者的保護，當選立委後，將全力爭取長照據點環境全面提升。

陳冠廷說，考慮家庭面臨工作與育兒壓力，可活化閒置且評估合適的中小學校舍，作為0至2歲托育中心，減輕年輕家庭負擔。同時為培育青年國際觀念和領導才能，以「青年交流計劃」為架構，透過多元多國交流機會助青年與世界接軌。

記者會上，包括嘉義女兒長期關心社福的不分區立委吳玉琴、溪口鄉長孫維聰、縣議員林淑完、劉雅文、江志明、林秀琴、黃啟豪、陳文忠、林岱杰及社福團體都到場支持，並在政策板上簽名，力挺陳冠廷社福政策。

吳玉琴表示，民進黨執政期間，社福預算連續成長，目前已突破7000億，尤其「長期照顧十年計畫2.0」預算從54億提高到647億，明年更將編列876億。她呼籲大家繼續支持會做事的政府，支持優秀年輕的立委人選陳冠廷，一起為建構更完整的社會福利努力。