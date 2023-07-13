陳冠廷遭爆豬舍超貸　國民黨3問賴清德：這就是台灣價值嗎？

▲國民黨桃園市議員凌濤（左）、發言人楊智伃（右）13日召開民進黨「合作提名」標準又翻車？陳冠廷豬舍爭議、趙正宇涉弊逃漏稅？記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷日前被指控涉及豬舍超貸爭議，國民黨今（13）日召開「民進黨合作提名標準又翻車？陳冠廷豬舍爭議」 記者會。文傳會發言人楊智伃質疑立委陳明文（陳冠廷之父），恐違反《公職人員利益衝突迴避法》。智庫副執行長凌濤呼籲陳冠廷與陳吉仲兩位「超貸兄弟檔」都應出面說清楚，同時喊話民進黨主席賴清德「難道超貸就是台灣價值？」

楊智伃指出，近日民進黨立法委員陳明文及其子陳冠廷，被爆出用價值3千萬元的土地跟農會貸款1億多元，涉嫌超貸，陳明文坦承是申請農委會的百億養豬基金，還大言不慚說陳冠廷擁有在地認同；但陳明文長期擔任立委監督農委會，各方質疑其行為恐違反《公職人員利益衝突迴避法》；對此，農委會主委陳吉仲竟表示陳明文並無利益衝突迴避的問題，更離譜的是，行政院長陳建仁竟當面承諾未來要編更多的預算！

楊智伃質疑，陳明文父子沒有利益迴避，顯然已經觸犯了民進黨廉政條例，民進黨主席賴清德說好的最高標準卻靜悄悄，陳揆自己當起了門神，陳吉仲當起了法官，遇上了英系大老就自動繳械，聯手護航脫罪！針對陳明文父子涉超貸爭議，楊智伃對賴清德提出三問：一、是否敢召開廉政委員會調查陳明文？二、是否暫停或撤銷陳冠廷的立委提名？三、「明文規定」是否大於民進黨黨紀與國法？如何公開遏止民進黨人耍特權的歪風？

凌濤則指出，依據「政策性農業專案貸款辦法」規定，陳冠廷最高只能貸到4到6千萬，但其總共向竹崎農會貸了7千280萬元，明顯超出規定額度，呼籲陳冠廷與陳吉仲兩位「超貸兄弟檔」，針對貸款標準等超貸爭議都應出面說清楚。