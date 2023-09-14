獨／狼師染指6女童「園長媽媽還包庇」　北市教局開鍘：廢止立案

▲北市私幼爆男師性侵女童，教育局重懲撤照。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市信義區某私立幼兒園男師涉嫌對6名女童性侵，上月檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴，法院裁定羈押禁見。台北市教育局同步啟動行政調查，調查結果今（14日）出爐，因情節重大，對涉案男師重罰60萬元且終身不得再擔任教職，園所也因涉嫌包庇，對園所負責人開罰6萬元，並廢止立案許可，這也是近年來教育局祭出最重懲處。

北市教育局表示，此案經調查委員提送報告，認定委員會審議後確認，行為人性侵害、性騷擾屬實，依據「教保服務人員條例」規定，對行為人開罰60萬元罰鍰、公布姓名並將結果登錄全國幼兒園不適任教保服務人員通報查詢系統，終身不得再擔任教保服務人員。

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至於園所部分，教育局依據「教保服務人員條例」第46規定，要求園所負責人附連帶責任，重罰6萬元，且以情節重大為由，撤銷該園所立案許可，近日奉核後就會正式公告，預計今年10月1日廢止立案許可。教育局將協助該園所現有19名學生，安置其他園所就讀。北市教育局表示，對此類不當對待行為絕對零容忍，絕對勿枉勿縱、嚴懲不貸。

▲涉案男師涉嫌對6名女童性侵、猥褻，遭起訴後被法官裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

年約30歲的犯嫌，是幼兒園園長之子，在該園所授課約2年，先前就曾被其他家長指控涉嫌性侵，但因當時未驗出傷痕、監視器沒拍到，檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴。今年3月開始，以講故事為藉口，先後對6名女童伸出狼爪，撫摸女童下體、指侵，直到有被害女童跟家長說「老師把手身進我褲子」，家長立即報警驗傷，男師犯行才被揭發。

檢方擴大追查發現，總計有6名3到5歲的女童受害，涉案男師以講故事等理由，將女童抱到自己大腿上，讓女童面朝著大家，他則伸手隔著裙、褲按壓下體，或直接伸進內褲裡性侵。

事件發生後，傳出園方還試圖包庇，有家長在網路社群發文，竟被園長揚言提告妨害名譽。檢警調查更發現，園長曾試圖說服受害女童，男師把手放到她們的下體，是要「托著身體」，以免女童們從大腿上掉下去。