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北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市私幼狼師涉長期性侵女童，教育局重懲撤照、開罰百萬。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害女童超過20人，甚至在園長媽媽的包庇下，犯案長達1年，引發民代和家長不滿。台北市教育局長湯志民今表示，已嚴懲行為人、負責人及相關教保人員，共裁處117萬元，去年10月已廢止園所立案許可，全案由司法調查持續偵查中。

此案源於去年3月間，涉案狼師以講故事為藉口，先後對6名女童伸出狼爪，撫摸女童下體、指侵，直到有被害女童跟家長說「老師把手伸進我褲子」，家長立即報警驗傷，男師犯行才被揭發，去年8月檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴，法院裁定羈押禁見。

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教育局同步啟動行政調查，對狼師重罰60萬元且終身不得再擔任教職，園所也因涉嫌包庇，由教育局認定「不得再擔任教保服務機構之負責人、董事或監察人」，並裁處51萬元罰鍰。這也是近年來教育局祭出最重懲處。

湯志民指出，去年11月因應本次重大案件，由市府召開跨局處重大性侵害案件檢討會議，訂定4大精進措施，包含調查屬實資訊公開、調查期間相關人員應予以「暫時停聘、停職」避免接觸兒童機會、強化教保服務機構及人員性平知能、並強化通報機制，以積極維護兒童權益及保護兒童安全。

此外，為預防包庇情事發生，教育局也修正「教保服務機構發生疑似違法對待幼兒事件通報表」，增加「是否有親屬關係」欄位，於園方通報時併同填寫，以利於通報第一時間了解行為人與負責人的關係，建立迴避機制並即時保全證據。

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