參加家長會活動遇惡狼　人妻遭壓廁所牆上性侵...變態男下場曝

▲桃園人妻參加家長會活動認識另一名男家長，卻慘遭他性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人妻小美(化名)參加家長會活動時，認識同為家長的男子阿偉(化名)，並受阿偉邀約，單獨與他到某大樓裝潢中的公寓參觀，卻遭阿偉拉到廁所性侵。案發後小美報警，桃園地院判定阿偉犯行屬實，依犯強制性交罪，處3年10月。可上訴。

判決指出，小美因參加子女學校舉辦的家長會活動，認識另一名家長阿偉，並於2022年6月7日下午受阿偉邀約，坐阿偉的車到中壢一處裝潢施工中的大樓公寓參觀，兩人先在該處客廳聊天後，阿偉突然色心大發，將小美半推半就拉進廁所，強壓在牆上性侵得逞。

事後小美不堪受辱，對阿偉提告，並拿出現場錄音，包含對話「抱一下」、「好啦，借你抱」、「妳好大喔」，接著小美不斷說「你不要亂來喔」、「不行」、「不要不要」，阿偉則不斷重覆「一下下就好了」、「一下下而已啦」，直到小美拒絕的聲音從笑聲變成哭聲，並傳來撞擊聲和阿偉喘氣聲，以及阿偉追問「還要不要」和小美泣訴「你一點都沒有想要珍惜我」，接下來只剩下啜泣聲。

全案審理時，阿偉辯稱兩人只在客廳聊天，另外曾講過兩次電話，其中一次在電話中電愛，而小美提出的錄音檔其實是電愛時的錄音。另就算兩人在案發當天有發生性行為，錄音中小美嘴巴說不要但還在笑，明顯在欲拒還迎。阿偉律師則表示小美和情人見面還帶錄音筆，不排除是仙人跳。

法官認為，小美證述內容和錄音相符，且她為保險業，因工作而有攜帶錄音筆的習慣也符合常情。小美在案發過程中已經數次表示「不要」，甚至邊拒絕邊哭，足證小美並不想和阿偉發生性行為，無法因案發前階段喊「不要」時有伴隨笑聲，就表示她同意發生性行為，依阿偉犯強制性交罪，處3年10月徒刑，可上訴。。