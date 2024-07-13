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幼兒園爆狼師負責人未即時通報、停職　蔣萬安：重罰51萬並停業

▲台北市長蔣萬安出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，近期風暴擴大。台北市長蔣萬安13日表示，這一案市府去年第一時間接獲通報就重點調查，對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可並停業，同時也透過與台北市立委的溝通，進一步推動中央法規的修正、加強對孩子的保障。

關於近期討論的幼兒園案，台北市長蔣萬安13日透過臉書表示，因為檢調搜查而發現更多案情細節，也讓人更加義憤填膺。

蔣萬安指出，這起案件，教育局在去年7月中旬一接獲通報，立即組成審查小組展開正式調查，去年9月26日發出公告廢止這間幼兒園的設立許可、停止營業。

除此之外，蔣萬安也表示，台北市政府也做出了法定上限的最重裁處：

1.對犯案人開出60萬元罰鍰，並且終身不得擔任教保服務人員；

2.對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可，而且「不得擔任教保服務機構之負責人或財團法人幼兒園之董事或監察人」

3.相關人員依法列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，全國幼兒園都不能任用，並公告在教育部全國教保資訊網。

蔣萬安表示，對於孩子與家屬，市府在去年一對一進行聯絡、協助，讓家屬能調閱監視器。過程中林奕華副市長、社會局全程陪伴，也非常感謝當時台北市議員持續關心。

蔣萬安說，市府後續也提供服務及陪伴，包含身心復原，媒合、提供心理復健服務補助；司法服務，社工後續陪同偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供相關訴訟費用補助；視需求協助申請本市性侵害被害人緊急生活扶助等資源。

另外，針對該幼兒園負責人原本持有的另家托嬰中心，蔣萬安指出，社會局在去年7月底接獲通報就立刻調閱托嬰中心監視器畫面、以防也有案情。市府除了將畫面提供檢調、也同步通知家長關於相關聯的幼兒園案情，並在去年10月這家托嬰中心更換負責人時，逐一通知家長、並在官網清楚標明變更情形。他也要求社會局持續進行無預警稽查，並與家長保持聯繫。

蔣萬安表示，市府特別在去年11月16日召開由教育局、社會局等相關局處參與的跨局處重大性侵害案件檢討會議，決議調查屬實即公告姓名等四大精進作為。

「我也進一步拜託台北市的立委夥伴推動修法。」蔣萬安說，要特別感謝立法委員的支持，在7月12日昨天晚間三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，未來能以1年以上、7年以下，還可以併科100萬元罰金等更重刑責嚴懲這些不法、進一步保障孩子們的安全，「我與台北隊會全力守護孩子平安健康成長，絕對不容許任何對孩子的侵害」。

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