北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，受害人約20孩童，加害狼師是園長兒子，在包庇下犯案長達一年。狼師拍攝600多部犯案影片。家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，綠委吳沛憶今（13日）質疑，北市府在第一通報就知情，也知道狼師就是園長的兒子。在長達一年的時間中，台北市政府為何未能提早阻止幼童受害悲劇？訂定那麼多的幼教法規，因為小小年紀的孩子最需要我們這些大人的保護啊！

對於相關案情，台北市長蔣萬安13日表示，這一案市府去年第一時間接獲通報就重點調查，對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可並停業，同時也透過與台北市立委的溝通，進一步推動中央法規的修正、加強對孩子的保障。

立委吳沛憶表示，自己在今年4月、7月兩度質詢，要求教育部徹查台北市教育局責任。詳讀檢討報告後，有兩項重大問題：第一、家長反映，園方隱匿未報。第二、調查期間狼師未停職，北市教育局難道不知情這起台北市信義區幼兒園性侵案，受害人約20孩童，加害狼師是園長兒子，在包庇下犯案長達一年，狼師還拍攝600多部犯案影片。

吳沛憶質疑，最早一次家長通報在2022年7月，狼師持續在幼兒園犯案，直到2023年7月檢調羈押才離職。自己一直在追問的是：北市府在第一通報就知情，也知道狼師就是園長的兒子。在長達一年的時間中，台北市政府為何未能提早阻止幼童受害悲劇？訂定那麼多的幼教法規，因為小小年紀的孩子最需要我們這些大人的保護啊！市民還在等蔣萬安市長報告。

吳沛憶指出，台北市政府至少該做到三點：當被通報的狼師與園長是親屬時，要加強警示；同一園所反覆被通報時，要跨單位聯繫並加強稽查；承辦案件的人員，要有教育訓練，以強化行政調查的效果。同時：教育部上網公告的「裁罰紀錄」沒有標明園所已被廢園，家長看不出極重大的違規，她會請教育部加註「廢園」資訊。

吳沛憶批評，真心保護兒童，拜託不要再跑SOP就算了、就過了。就像剴剴案，蔣萬安市長第一時間說「都依規定進行訪視」。但實際上，保母訪視只執行了1次，錯失了阻止悲劇的機會。這位信義區幼兒園狼師預計8月審判，他性侵同時還拍攝影片，卑劣至極。

昨天立法院剛通過兒少性剝削條例加重修法，「持有兒少性影像」從1年加重到7年。吳沛憶強調，兒少性犯罪零容忍，本案犯行重大，盼法院嚴懲判刑。所有包庇、失職情事，當一一揭露，予以追究。

立委黃捷指出，自從黃子佼事件爆發之後，她就立刻提出自己的修法版本，希望補足現行法制的匱乏。每一次的質詢、每一次的審查都確實參與，也邀集相關部會，與林月琴委員、吳沛憶委員召開協調會商討對策。由於提案版本眾多、委員們關切的面向也不同，這次審查的過程相當不易，不分黨派委員們花了數十個小時，合力完成修法。

黃捷說明，與此同時，前天爆發了台北幼稚園事件，傳出有一名台北市私立幼兒園男老師連續兩年，性侵孩童並拍攝性剝削影像，至今已有20名女童受害。如此人神共憤的消息，需要大家一起關注。修法當然只是第一步，要織起能承接每個孩子的綿密安全網，每個相關權責單位共同努力，不能輕易鬆懈。面對兒少性剝削，應該要用最嚴苛的標準看待。

