賴佩霞超斜槓！曾出書暢銷10萬本橫掃排行榜　獲十大影響力好書

▲賴佩霞身份超斜槓，除了是藝人也是作家、心靈講師。（圖／遠見·天下文化提供）



記者林育綾／綜合報導

2024總統候選人郭台銘今（14）日宣布，由藝人賴佩霞擔任其副手，震驚各界！而賴佩霞的多重身份也受到討論，她不但是演員、歌手，還是作家、心靈講師、法學博士。除了去年在台劇《人選之人—造浪者》中飾演的林月真受到好評，她寫的《轉念的力量》曾入選十大影響力好書、《我想跟你好好說話》更是暢銷10萬本。

賴佩霞是藝人隋棠的婆婆、謝沛恩的母親，而她自己不但也是藝人，比媳婦和女兒都更早出道，身份更是超斜槓，在許多領域表現都十分亮眼。此外她也是暨南大學法學博士，近年更在美國哈佛大學甘迺迪政府學院學習菁英領導(Harvard Kennedy School Executive Education)，研究領域為國際關係、非暴力溝通、談判與協商、公共領導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴佩霞2021年出書《轉念的力量》橫掃多家書店平台暢銷榜，至今仍受到讀者喜愛。（圖／遠見·天下文化提供）



她還修練「轉念」超過20年，2021年出書《轉念的力量》，橫掃多家書店平台暢銷榜，曾獲選誠品Top 9、博客來2022年度暢銷作家、讀墨Readmoo 2022年度人氣作家、金石堂十大影響力好書。今年初2023台北國際書展時，她也受出版社邀請，在書展舉行大型現場講座，直接帶讀者一起練習轉念。

▲▼賴佩霞在2023台北國際書展帶讀者實際練習轉念，現場演說魅力十足，談到自己的母親時一度哽咽。（圖／記者林育綾／天下文化提供）



《轉念的力量》熱銷超過4萬冊；此外《我想跟你好好說話》更是暢銷10萬冊，協助許多親子、夫妻、婆媳、師生、團隊等好好溝通。兩本書分別由天下文化、早安財經發行，自2021年上市至今熱度不減，都屬於長銷型暢銷書，可見賴佩霞的文字魅力。