討厭某人=活在地獄！賴佩霞現場示範轉念⋯想到曾經霸凌媽媽哭了

▲賴佩霞在台北國際書展現場，帶讀者實際練習轉念。（圖／記者林育綾）

記者林育綾／台北報導

從藝人到法學博士，賴佩霞修練轉念20年，今（2）日在台北國際書展講座現場直接帶讀者一起練習轉念，她以曾經「討厭川普」作為範例，提到當討厭一個人時，整個人憤怒又情緒高漲，甚至會反過來成為「霸凌者」，但這狀態下的自己等於「活在地獄裡」。她透過轉念的步驟帶讀者一起自我覺察，走出地獄，過程中還想起自己也曾霸凌過媽媽而紅了眼眶。

賴佩霞修練轉念20年，出版《轉念的力量》一書至今大賣4萬多冊，今日在台北國際書展現場舉行講座，以常見的「討厭一個人」的情緒帶讀者練習轉念。她用自己曾經討厭川普為範例，首先察覺自己討厭對方什麼特質，再問自己「真的嗎？確定這是真的嗎？」

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她舉例，當她討厭川普霸凌別人，當她相信這件事時，問自己「當我有這些念頭時，我是個什麼樣的人？」例如她會看川普的言行不順眼，感到渾身不對勁，情緒高漲、憤怒；這都是「討厭一個人」常有的情況，甚至進一步會拉小圈圈一起罵討厭的人，但這些行為和情緒就會讓自己「活在地獄裡」，而且「很多時候我們討厭一個人時，可能反過來成為霸凌者。」

▲賴佩霞在台北國際書展現場，透過步驟拆解，帶讀者實際練習轉念。（圖／記者林育綾）

看見自己「有這個念頭時的我，會是什麼樣的人」之後，下個步驟是問自己，「當我『沒有』這些念頭時，我會是一個什麼樣的人？」當她在內心這樣問自己時，看見自己可以是一個知書達禮、能觀察人性的人，也看見了川普的辛苦與掙扎，看到他是被霸凌長大的人，甚至還能看見他在執政上其實也有建樹。

「當我沒有這個念頭時，我可以看到更多事實」，甚至可以看到川普的優點，跟他學習。最後她繼續在內心問，「有那個念頭，跟沒那個念頭時，喜歡哪一個自己？」現場也有讀者一起想像自己討厭的人，同步練習，幾乎都是「喜歡後者的自己」。

賴佩霞提到這就是轉念的力量，轉念並不是省略步驟的「放下」，而是有SOP的自我對話過程，「很多時候我們以為要對方改變，自己才能快樂，然而要改變他人其實要花很多工程，非常困難；但透過跟自己的轉念對話，會發現當自己改變之後，也可以改變看待人事物的看法，看見更多面貌，甚至改變跟他人之間的關係。」

她表示，有時候我們討厭某人霸凌別人、甚至霸凌自己時，如果陷入憤怒的情緒，往往也會反過來成為「霸凌者」。她回想自己也曾經霸凌過老公，甚至是霸凌自己的媽媽，提到母親時，一度紅了眼眶。

她說，往往我們霸凌的都是身邊親近的人，但透過花30分鐘甚至1、2小時轉念，跟自己靜心對話，「我還是比較喜歡不霸凌的自己，最後我也不霸凌我自己。」

《轉念的力量》由遠見．天下文化出版，即日起至2/5台北國際書展期間，該書包含部分暢銷書有現場66折優惠價，其他也有單本79折、兩本75折優惠。2/4還有李崇義《冰山對話》簽書會，2/5在書展主題廣場也有謝哲青、陳鳳馨主講哈拉瑞《人類三部曲》，同天還有瓦基《只工作、不上班的自主人生》講座及簽書會。

▲▼《轉念的力量》等暢銷書，在台北國際書展期間有66折優惠。（圖／記者林育綾攝）