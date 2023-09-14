「備胎中的備胎」是否跟郭台銘走到底？　賴佩霞：只要曾馨瑩說YES

▲賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14日）公布副手人選為《人選之人─造浪者 》中飾演總統當選人的資深藝人賴佩霞。面對現場媒體詢問，是否會跟郭董走到底？因為該角色到最後可能因為整合，變成「備胎中的備胎」。對此，賴佩霞笑回，「走到底啊！只要夫人答應的話」，只要郭董太太曾馨瑩說YES，郭台銘說YES，她就幫忙實踐他們的心願。

郭台銘日前宣布參選時曾提到，他獨立參選的目的是希望在野整合，因此副手人選的考量是「隨時可退」，這也使得賴佩霞被視為「備胎」。

上午記者會現場，媒體問賴佩霞，是否會跟郭台銘走到底？賴佩霞笑答，「走到底啊！只要夫人答應的話」。賴接著說，他們這一路一定會非常辛苦，辛苦的不只是郭台銘，還有家人、同事，很多考量，曾馨瑩應該會比他們更清楚，所以他們一定會參考她的意見，「只要夫人說YES，郭台銘說YES，我就幫忙實踐他們的心願」。

另，被問到職位是「備胎中的備胎」，隨時可能為整合要退出？賴佩霞說，她是單親媽媽帶大的獨生女兒，她9歲時常跟媽媽去拜拜，當時就跟神明說，希望她可以為台灣做事情，她本來的工作就是助人、成人之美，哪個位置對她來說真的不重要。