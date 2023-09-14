賴佩霞棄雙重國籍參選？　黃揚明：能否趕上登記要看美方效率

▲賴佩霞。（圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今日宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手；不過，賴佩霞擁有美國、台灣雙重國籍身分，外界好奇是否放棄美國國籍？其競辦則回應，會盡快安排賴佩霞進行放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。對此，媒體人黃揚明說明，從收件到完成，可能需要長達60天，能否趕得上登記，真的要看美國政府的效率了。

郭台銘投入2024總統大選，今早公布副手為藝人賴佩霞，但由於賴佩霞擁有台美雙重國籍，外界關心屆時參選是否會放棄美國國籍。賴佩霞競辦下午回應，會盡快安排賴佩霞進行放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。

黃揚明表示，根據AIT官網公告，若要申請放棄美國國籍，填完i407表格後，可採郵寄給美國公民及移民服務局，或是入境時親自交給美國海關及邊境管理局官員。但無論哪一種，從收件到完成，恐需要長達60天，若扣掉今天，距離登記截止的11月24日只剩71天，賴佩霞能否趕得上登記，真的要看美國政府的效率了。

中選會公告，連署參選正副總統的相關時程，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。