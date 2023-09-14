防災觀念向下紮根　南消關嶺分隊舉辦校園防火防災宣導　

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊，14日與仙草實小在關嶺分校辦理校園防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊關嶺分隊，14日與仙草實小在關嶺分校辦理校園防災宣導，辦地震防災及救護CPR、濃煙體驗、滅火器使用及實地操作油盤滅火，以建立學童正確防火防震防護觀念與遇災害時應變能力，讓防災知識從小扎根。

關嶺消防分隊表示，分隊駐地位於仙草實小關嶺分校，由於所轄台南第一高峰大凍山常有民眾前來健行，登山意外事故頻傳，為建立正確防災觀念，宣導活動特別設置三道體驗關卡，一為救護CPR及防震三部曲「趴下、掩護頭部、穩住」防災宣導，二讓學童體驗了解火災時濃煙流動情形及濃煙室體驗，最後實地操作滅火器油盤滅火，提升自身災害時應變能力，活動中消防人員除向小朋友宣導防火防災知識，也實際介紹消防員消防衣帽鞋、空氣呼吸器等個人裝備及車輛救災救護器材，透過寓教於樂方式讓學生體驗消防人員的工作內容及辛勞。過程中小學生獲取了許多防災知識，也滿足了對消防工作的好奇心，活動圓滿結束。

消防局第一救災救護大隊長陳博文，期望透過類似宣導活動，讓小朋友熟悉消防工作內容，增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，也希望透過孩童帶動家中長輩重視居家防火重要性，遇救災救護需求時也能即時通報，保護生命財產安全，使社會更加平安。