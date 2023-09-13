校園旁流浪狗群聚造成恐慌　陳亭妃、陳怡珍會勘關心

▲針對近日北區文元國小旁出現大批流浪犬隻，讓附近的居民及家長擔心不已，深怕學童被追趕咬傷，立委陳亭妃及市議員陳怡珍會同相關單位會勘。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對北區文元國小旁出現大批流浪犬隻，讓附近的居民及家長擔心不已，深怕學童被追趕咬傷，立委陳亭妃及市議員陳怡珍13日緊急會同台南市政府相關單位及文元國小校長，第一時間前往現場會勘，除了要求動保處要加強管制捕捉遊蕩犬，校方也會集結志工、巡守隊及里長的資源，全力維護孩童的安全。

近日文元國小旁出現大批流浪犬隻遊蕩，甚至1次就出現12隻，在地人紛紛表示，這些野狗個個都超兇狠、帶攻擊性，若有孩子被追趕咬傷，後果不堪設想。動保處雖然表示因犬隻出沒時間不定，已利用大型圍籬、誘捕籠及麻醉槍等精進作為，提升遊蕩犬隻捕捉成效，避免有傷人事件發生，並於流浪犬絕育回置時加以佩戴矯正器，減緩其跑步速度，遏止犬隻追車咬人習慣，但現場居民還是人心惶惶。

陳亭妃、陳怡珍指出，大批流浪犬隻出沒在校園附近，非同小可。要求動保處主動針對此區域的遊蕩犬加強管制，除了積極協調收容空間以外，輔以施行高密度抓紮政策，以減少遊蕩犬繁衍。陳亭妃、陳怡珍再度強調，各單位應以學童的安全為第一優先要務，協調文元國小集結志工、巡守隊及里長的資源，在校園周遭加強巡視，全力維護孩童的安全。