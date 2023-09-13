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南消第五大隊組2隊參加心肌梗塞搶救大賽　雙雙榮獲優等佳績

▲台南市消防局第五大隊永康分隊隊員蔡宏勤、林思辰、林振凱及大橋高救隊隊員陳彥蓉，共組2隊一同參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，雙雙榮獲優等佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊永康分隊隊員蔡宏勤、林思辰、林振凱及大橋高救隊隊員陳彥蓉，共組2隊一同參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，雙雙榮獲優等佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊永康分隊隊員蔡宏勤、林思辰、林振凱及大橋高救隊隊員陳彥蓉，共組2隊一同參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，第五大隊2組隊伍，各個成員皆表現優異，雙雙榮獲「優等」佳績，其中隊員林振凱並非高級救護隊隊員，榮獲佳績，實屬不易。

台灣心肌梗塞學會，為推動台灣心肌梗塞相關疾病的衛教、教育、研究及促進照護品質，加強民眾對於消防救護人員進行心肌梗塞急救工作的認知，舉辦「2023年台灣心肌梗塞學會第二屆秋季國際學術研討會」，並舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，以提升台灣心肌梗塞到院前救護能量與效率，全國共有33組參賽隊伍，歷經2個多小時4個關卡的競賽，第五大隊2組隊伍皆榮獲「優等」佳績。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊隊員蔡宏勤、林思辰、林振凱及大橋高救隊隊員陳彥蓉，共組2隊一同參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，雙雙榮獲優等佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，對於台南市推動到院前12導程心電圖監測，自2020年1月至2023年8月，急性胸痛患者經消防局救護車上施作12導程心電圖共6397件、經醫院判讀需施作心導管共347件，到院前12導程心電圖實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置最佳利器，成功守護許多幸福美滿的家庭。期許消防局持續精進，讓救護人員守護著市民的生命安全。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊隊員蔡宏勤、林思辰、林振凱及大橋高救隊隊員陳彥蓉，共組2隊一同參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，雙雙榮獲優等佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，經黃偉哲市長大力支持下，促進消防局的各項訓練及救護裝備器材提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀器、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期勉消防局所屬人員能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊隊員蔡宏勤、林思辰、林振凱及大橋高救隊隊員陳彥蓉，共組2隊一同參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」，雙雙榮獲優等佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，本大隊轄區內救護件數居多，同仁仍會利用時間精進自身救護技能，除鼓勵同仁多多參加比賽，與不同縣市互相切磋技藝、交流技術。第五大隊定期會安排救護教官至各單位實施救護基礎及進階訓練，以期教導救護人員最新資訊並持續精進救護技能，以提升到院前救護之品質。

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