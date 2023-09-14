義消能量加乘軟硬體再升級　南消二大辦理山難搜救實演

▲台南市消防局第二大隊在玉井區轄內斗六山模擬辦理「山域救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊鑑於2年前葉老翁走失搜救多日案，而在玉井區轄內斗六山模擬辦理「山域救援訓練」，該山雖非高海拔，但包含產業道路、山坡農地及陡嶇丘陵等困難地形，人員倘若發生迷途不易尋找，故模擬2名眾走失多路線山搜情境。

此次更結合每月「搶救組合訓練」，加入操演CCIO指揮系統架構，實地分組步行搜索，訓練中針對受困者地點研判、繩索架設技術、科技軟體運用等各項實作探討，並依照「執行山難事故搜救標準作業流程」SOP策進搶救作為，也併各轄分隊義消人員聯合參訓，以提級搜救軟、硬體兩大面向為目的，大大加深參訓人員印象，在地議員周奕齊親赴訓練慰勉消防弟兄，一同致力關心登山居民安全。

在軟體強化方面，玉井分隊複習搜救應用工具，含手機航跡健行APP、電腦Google Earth軌跡彙整程式...等各救援觀念及技能，不只落實於每位警消實作，亦教授各轄分隊義消弟兄使用，以求在有如大海撈針的山難搜救中，讓更多民力參與加速救援進度，同時也可提供後勤補給支援，發揮警義消互援最大效能。

在硬體升級方面，玉井分隊9月幸獲義消分隊贊助輕量化搶救指揮站器材，包括收納帳棚、桌椅及照明…等裝備，緣由係因考量山域路線偏狹難至，故玉井分隊選購並創設「隨車搜救器材整備清單」，以期遇是類事故案件發生，能第一時間整載所需器具上車，便可直驅最近現場架設並深入救援。

義消陳分隊長銘昌回憶起前幾年葉老翁久尋場景，聽聞此次於自轄辦理山域訓練，便直接援助相關器材，以期分擔警消長時救災辛勞，並也感謝轄內王峻潭先生無私提供民宅場地作為集結前進指揮所予人員訓練。

消防局長李明峯呼籲，近逢汛期情炎熱多雨，登山民眾勿獨自攀爬應攜伴同行，若發生墜落、受傷或迷失方向時，應打119或112配合指揮中心引導，平日學習手機APP地圖的操作及定位，才能讓搜救人員儘速尋獲救助，此外也應掌握自身體能、山區氣候、裝備器材，確保安全才前往爬山，以免發生山難等意外，才能讓登山活動更安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示此次訓練，透過搜救人員擬真複習技能，大隊幕僚實際操演指揮作業，更動員各轄義消聯合訓練，無非期能將山搜效能再強化升級，此次演練為更精進人員對山域搜救各項觀念與能力，加入實際情境賦予各單位之橫向聯繫、情資研判與危機應變種種考驗；唯有平時累積基礎操作能力將各項技術和體能扎根於己身，讓自己在救災現場可以更快速更安全的完成部署，為市民提供強而有力的保障。