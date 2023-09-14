獨子長照多年枕頭悶殺老母　法院認情堪憫恕輕判8年半

▲男子獨力照顧母親多年，身心俱疲而殺害臥床老母。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市陳姓男子與母親相依為命10多年，母親2年多前因跌倒造成癱瘓，由陳男獨力照顧臥床的母親，之後陳男將母親送往護理之家，但母親又因適應不良再度摔倒，陳男將母親接回後，身心俱疲，最後以枕頭悶殺母親。一審將陳男判刑8年半，案件上訴二審，高等法院審理後，認為陳男情堪憫恕，依法減刑，還是將陳男判刑8年6月。可上訴。

陳男的父親於2003年間過世，陳男就與母親相依為命，母子感情融洽。母親於2021年11月間不慎跌倒，造成嚴重脊椎側彎、腦梗塞之左側中大腦動脈血栓、右側偏癱導致臥病在床，日常生活均需他人協助照護。母親住院1個半月後，出院返家，由陳男獨力照顧。

陳男獨力照顧下疲累不堪，於隔年2月間，將母親送往當地的護理之家接受專業照顧。但因遇到疫情期間，陳男不能經常前往探視，讓母親極為躁動，入住5天後就因為自行下床，不慎再度跌倒而受傷。陳男隨後考慮將母親接回。

陳男接回母親回家一晚後，第二天凌晨，他就以枕頭悶死熟睡中的母親。陳男見母親死亡後，開始飲酒，並全身撞牆、割頸等自殘行為。幾個小時候，陳男將母親死亡的事情告知表姊，表姊大驚，隨即請舅父前來探視，這起慘案才因此爆發。陳男被依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審將陳男判刑8年6月，上訴二審後，高等法院認為陳男與母親感情融洽，只是在親自照護之勞累，或交由專業照護之親情維繫兩難間，無法做出妥善取捨，最後才選擇以極端手段解決自已所面臨之困境。高院認為陳男所處之心境狀態實屬糾結，犯意與一般逆倫弒親之逆子有別，情堪憫恕，因此予以減刑。最後高院仍將陳男判刑8年6月。