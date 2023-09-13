酒喝一半當街被殺！男友拔榴蓮刀「狂捅她脖子」　34歲女掙扎斷氣

記者鄭思楠／綜合報導

山東淄博一男子9月11日在市場內，當街殺害一名女子。據事發監視器畫面顯示，一白衣男子突然手持榴蓮刀連刺身邊女孩的脖子，女孩應聲倒地痛苦的掙扎，周圍行人紛紛駐足圍觀。男子事後很冷靜，並沒有逃跑而是自己拿出了電話報了警，隨後警方到來把兇手帶走。

據《瀟湘晨報》報道，9月12日上午10時許，知情人侯先生表示，事發位置處於淄博張店區八大局便民市場東一街上。據侯先生從市場管理人員處得知，男女二人是朋友，但受害女子欠了男子8000元人民幣（約新台幣33846元）不還，男子多次索要還錢無果，疑似因此產生爭執。

▲淄博一女子被當街殺害。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

上午11時，附近的商戶趙先生透露，事發時間在9月11日下午5時許，男子是榴蓮攤的攤主，事發之前自己的鄰居路過還看見二人一起在攤後喝酒，酒後突然起了衝突導致此事發生。

趙先生稱，「看監控後來他在那打電話，可能是冷靜下來後自己報了警，他也沒跑，後來警察到了之後就把他控制住了。救護車也來了，但不知道女子有沒有搶救過來。」

9月12日上午11時許，張店區河濱社區工作人員稱，該男子是一名流動商販，與女子二人都和社區並無牽扯關係，事發後男子被警方帶走，女子也被拉走了，後續會由警方調查處理，詳細情況並不清楚。

12日中午12時許，淄博警方發布警情通報，通報全文如下，2023年9月11日18時03分，淄博市公安局張店分局體育場派出所接指揮中心指令。一男子在金晶大道東一街某店舖前持刀捅傷一女子。接警後，處警警員迅速趕至現場，將嫌疑人當場控制。

經查，因感情糾紛，劉男（男，34歲）持水果刀將女友崔女（女，34歲）頸部捅傷，崔女經送醫搶救無效死亡。目前，嫌疑人劉男已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。