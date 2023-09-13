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社會 社會焦點 保障人權

員警勾結電玩業者抓人頭充績效　緩刑遭取消需入獄

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院撤銷員警緩刑，員警須發監執行。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市八德分局朱姓前員警，為了充績效，竟與賭博電玩業者勾結，由業者提供機台、人頭，供員警取締3次。一審將朱男判刑2年，二審審理時朱男認罪，高院因此判刑1年6月、緩刑4年，但上訴最高法院，最高法院認為不符合緩刑要件，自為判決取消緩刑，朱男必須入獄服刑。

判決指出，朱男先前為桃園縣政府警察局八德分局四維派出所警員，但為了績效，他竟與轄區內賭博電玩業者合作，由業者提供便利商店前的賭博電玩機台、以及現場充當負責人的人頭，交由朱男進行取締。總計朱男在2010年10月、2011年1月、2012年1月，三次取締，並帶回充當賭客的人頭，完成筆錄製作。

全案爆發後，朱男遭提起公訴，一審法院審理後，認為朱男犯下偽造文書等罪，判刑2年。上訴二審後，朱男認罪，高院改認定朱男犯後態度良好，因此改判有期徒刑1年6月、緩刑4年，並需於判決確定後，繳交80萬元給與公庫。

不過全案再上訴，最高法院審理後，認為朱男雖然二審獲判緩刑，但在這段期間內，又被查出另外犯下相同的案件，因此最高法院認為朱男並非真心悔改，最高法院撤銷原判決，自為改判，將二審宣告的緩刑部分撤銷，改判朱男有期徒刑1年6月定讞，朱男須發監執行。

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