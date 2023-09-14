女會計侵占「血觀音」電影公司上億元　公司質疑銀行也有鬼

▲双喜電影公司負責人陳永雄，出示女會計給銀行的匯款單，單據上均無公司大小章。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經拍出「血觀音」等知名電影的双喜電影公司，遭公司女會計陳玉玲，涉嫌挪用逾1.1億元的資金以償還債務，被依業務侵占罪起訴，一審判刑8年半。案經上訴，高院14日的二審改判刑8年2月、其中1年2月得易科罰金。電影公司負責人陳永雄質疑，陳女的匯款單上均無公司大小章，銀行卻准許匯款，過程讓他匪夷所思，他認為銀行也有問題，已經向金管會提出申訴。

香港知名製片、監製陳永雄，於2015年底在台籌資設立双喜電影公司，公司發行過多部知名電影，包括「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」、「湄公河行動」、「血觀音」、「無雙」等等。公司創立時，陳永雄就相中陳女的能力，聘請她擔任會計及出納人員，由陳女保管公司大小章。

不過陳女出現資金問題，開始挪用公司資金。她每個月挪用資金數百萬元，透過人頭戶、人頭公司轉匯，並製作假帳以掩飾犯行。直到2018年初陳永雄發現公司資金出狀況，質問陳女後，陳女才坦承犯案。陳永雄提告，陳女遭檢方認定挪用資金上億元，依照業務侵占等罪嫌提起公訴。一審法院審理時陳女認罪，並就金額部分與陳永雄核對，一審法院將陳女判刑8年6月。

案件上訴二審高等法院，但陳女始終不願透漏資金確實流向，經過高院仔細審理後，高院14日認定她犯下70多個罪行，因此判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金，另外也要追繳沒收未扣案的犯罪所得7863萬7831元。

陳永雄也到庭聆聽宣判，對於陳女二審的判刑，他覺得判得太輕。另外陳永雄也出示當時陳女交給銀行的匯款單，單據上全都沒有双喜公司的大小章，他認為陳女的匯款單上沒有大小章，但銀行卻准許匯款，過程讓他匪夷所思。因此陳永雄也已經向金管會提出申訴，要求金管會追究銀行責任。

▼陳永雄質疑銀行匯款過程，已經向金管會提出申訴。（圖／記者吳銘峯攝）