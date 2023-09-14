狼父性侵女兒稱「過氣」助改運！被逮改稱自己性功能障礙

▲桃園狼父兩度性侵女兒，重判12年定讞。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市開設麵店的男子阿博（化名），竟對未成年女兒下手，先在女兒小五期間性侵，過了6年又性侵得逞。阿博性侵後還說自己是「過氣」給女兒協助改運，女兒因此打擊而翹家。全案爆發，阿博被逮後，竟辯稱自己有性功能障礙，不可能侵犯，但遭妻子與女兒作證後打臉。最高法院審理後，重判阿博有期徒刑12年定讞。

判決指出，女兒小學五、六年級時，阿博全家還住在桃園市區內，當時阿博就不顧女兒推拒、明示拒絕，性侵女兒得逞。之後阿博全家搬到蘆竹區，但阿博又在女兒18歲以後，再度性侵得逞，過程中女兒雖隱忍屈從，但被侵犯後，女兒心情低落而翹家。班級導師發現後，關心女兒的情緒，這才問出阿博的惡行，全案因此爆發。阿博遭提起公訴。

法院審理時，阿博否認犯罪，辯稱自己有性功能障礙，不可能侵犯女兒。不過女兒在庭上公開與父親的私下對話，阿博竟然對女兒說：「你跟那個男生什麼都可以做，跟我什麼都不能做」、「我就只是你的爸爸，不是你的情人」「如果需要男友，可以把我當作男友，有性需求的話可以找我。」顯見阿博對女兒有特殊情分。另外妻子也知道丈夫性侵女兒，甚至丈夫還對她說是「過氣」給女兒協助改運。

另外女兒也作證說父親沒有性功能障礙，阿博的妻子也說，阿博雖有高血壓，但勃起功能只是比較弱，硬度沒這麼硬。因此法院認定阿博確實有罪，一審將他判刑12年，上訴二審後，二審高等法院認為阿博身為女兒之親生父親、與女兒共同生活，本應善盡身為人父之義務，竭盡心力關懷、教養女兒；但竟罔顧人倫，為圖一己性慾之滿足，不顧女兒心理人格之健全發展及心靈感受，造成女兒心理上難以磨滅之陰影及傷害。二審因此維持有期徒刑12年的刑度。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。