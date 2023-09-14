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淫神棍誆嬰靈纏身致子宮頸癌騙性侵　多人受害1女還遭辱178次

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲淫神棍謊稱嬰靈纏身，性侵多人得逞，最慘的被害人慘遭性侵178次。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市神棍洪姓男子，趁著女子前來問事之際，謊稱對方遭嬰靈纏身，可能會導致子宮肌瘤、甚至得到子宮頸癌，藉機性侵多名女子，還有一名被害人在18歲前後慘遭洪男性侵共178次！高等法院審理後，二審再將洪男重判有期徒刑22年。

判決指出，洪男自稱相命師，以替信徒問事、改運為業。他自2015年起，就趁著女信徒來問事之際，謊稱對方遭嬰靈纏身，如果不處理會身體不好、得子宮肌瘤等，嚴重的甚至會得到子宮頸癌。有多名被害人遭騙，慘遭性侵。

法院查出的第一名被害人是2015年9月間，一名鋼琴老師前來問事，洪男在鋼琴教室內，指示被害人脫光衣物，之後以毛筆沾紅色墨水，在被害人胸部、腹部、下體等處畫圓、寫字。隔幾個月，又對該被害人謊稱須以手指沾硃砂插入才能產生療效，治療子宮頸癌等等，在鋼琴教室內性侵被害人得逞。

第二名被害人為少女，因遭逢意外而前來「收驚」。洪男不顧被害人祖母在場，仍以毛筆沾紅色墨水在少女私密處畫圓、寫字，並以手指沾墨水性侵少女得逞5次。至於第三名被害人則是2016年間到2020年間，因失戀而找上洪男，洪男也以子宮頸癌，甚至家人遭逢不測等等謊言，性侵猥褻得逞4次。

最慘的被害人為2017年間，因為與男友分手而前來問事的未滿18歲少女，洪男也謊稱嬰靈纏身，若不處理會得子宮頸癌、乳癌，甚至母親會回越南等等謊言，逼迫被害人就範，總計少女18歲前遭洪男侵犯達63次。2018年4月間少女滿18歲成年後，洪男仍以相同謊言逼她就範，性侵得逞95次，該名被害人遭侵犯總計達178次。案經被害人等報警，洪男遭捕，檢方對他提起公訴。

一審將洪男重判有期徒刑22年。案件上訴二審，高等法院14日宣判，高院認為洪男分別以協助解決健康及家庭問題為藉口，要求被害人脫光衣物，任由洪男在身體隱私部位畫硃砂，甚至性侵得逞，確實違反被害人之意願。高院因此駁回上訴，維持洪男22年的重刑。可上訴。

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