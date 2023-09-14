又是醉駕！高雄3車連環撞「180度大甩尾」　肇事男酒測值曝光

記者賴文萱／高雄報導

又是酒駕！高雄市苓雅區昨（13）日傍晚發生一起3車連環撞車禍，當時42歲的林男駕駛一輛灰色轎車，在路上狠撞上準備準備左轉的黑色休旅車，造成休旅車直接在路上180度大甩尾，另一輛轎車壓到四處飛散的零件，也遭到波及。警方經查，肇事林男酒測值超標達每公升0.83毫克，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

中華四路與興中二路口13日傍晚將近6點，發生一起3車追撞車禍，42歲的林男、51歲的侯男及41歲的陳女當時都駕駛自小客要沿中華四路南往北直行，不料，侯男在路口停等準備要左轉興中二路時，竟遭林男車輛車頭追撞車尾，車子直接180度大甩尾，2車的車輛零件也當場噴飛。

▲高雄3車連環撞，肇事駕駛酒測值超標。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後陳女駕車經過，底盤又壓到車輛散落零件受損致肇事，這起事故林男、陳女未受傷，但遭林男轎車狠狠撞上的侯男及乘客許女、歐女，3人脖子及腳因安全氣囊爆出受傷送醫院治療，所幸無大礙。

現場由苓雅分局員警管制疏導交通，及依規定測繪，經查林男酒測值超標，酒測值達每公升0.83毫克，其餘二駕駛無酒駕。警方表示，肇因初步硏判為林男涉嫌酒後駕車，林男偵訊後依公共危險罪移送高雄地檢偵辦。

▲▼高雄3車連環撞，車輛零件噴飛四散。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於林男違反道路交通管理處罰條例35條1項1款，汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處3萬元以上12萬元以下罰鍰開單舉發，及35條9項，吊扣該車牌照2年，詳細肇事責任待送交通大隊初判。