新北業務員嗨唱一夜　騎車上班遭賓士擊落！骨折還被抓包酒駕

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男業務員因前一天在KTV歡唱飲酒，中午起床騎機車上班，與一輛賓士車發生擦撞，業務員被撞滾地3圈倒地不起，造成他全身擦挫傷，左腿脛骨骨折，幸好送醫無生命危險，但他酒測值超標，依公共危險罪送辦，小客車駕駛因未打方向燈依道交法42條開罰。

▲洪姓業務員酒駕被右轉小客車撞倒（箭頭），造成他全身擦挫傷，左腳脛骨骨折 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，26歲洪姓男子從事業務工作，11日凌晨與朋友在蘆洲區KTV喝酒歡唱，5時許才搭計程車返回五股住家，沒想到睡到中午起床騎機車要到中和區上班，竟發生了車禍。

▼洪姓業務員酒駕被右轉小客車撞倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

中午12時許，洪男騎機車行經板橋區民生路三段，56歲許姓男子駕駛小客車要右轉，卻未打右轉方向燈，與直行的洪男發生碰撞，洪男被撞甩飛，在地上滾了3圈後倒地不起，造成他全身擦挫傷，左腿脛骨骨折，幸好送醫無生命危險。

洪男經抽血測出體內有酒精反應，酒測值0.24mg/L，訊後依公共危險罪移送法辦；許男駕駛小客車右轉未打方向燈，依違反道路交通管理處罰條例第42條，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，詳細肇責待警方調查。

▼救護人員將洪姓業務員送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼許男開車未打方向燈右轉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。