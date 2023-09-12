通緝犯「胸口掛3平安符」酒駕...開到一半睡翻！鬼扯好友開的

▲台中一名張男酒駕上路，在路中睡著，被警方逮捕，更查出他是詐欺通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名50歲張男5日清晨酒駕上路，開到一半停在路中睡著。巡邏員警聞到張男濃濃酒味，掛著3個平安符的張男堅稱是「2個朋友」載他的，但警方調閱監視器後馬上打臉張男，對他實施酒測，數值達到0.65mg/L，觸犯公共危險，並發現是他是詐欺通緝犯，依法逮捕送辦。

第六警分局何安派出所5日6時許巡邏時，發現一輛轎車停在漢口路一段、漢口國中前，一輛銀色車打著雙黃燈停在路中，幾乎就要佔用外側車道，員警上前敲窗，發現一名男子躺在駕駛座，一打開車門，濃濃酒味便飄竄出來，員警馬上要求男子下車接受盤查。

▲▼ 張男身掛3只平安符，不斷向警方辯稱是朋友開的車，仍逃不過監視器鐵證。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，50歲張男疑與朋友聚餐，向警方供稱是2名朋友載他回來。張男說：「我也跟我朋友說，因為喝酒，要送我回來，不是我開的！」不過員警馬上打臉，質問監視器拍下車輛移動，加上張男從駕駛座上下車，「不然車子沒人開會自己移動？」，讓張男語塞無法回答。

▲路口監視器拍下，僅有張男上下駕駛座，更沒有他所說的「2名朋友」。（圖／記者許權毅翻攝）



張男穿著藍色襯衫、花色領帶，看上去相當整齊，胸口掛著三只宮廟平安符、頭戴亮黃色宮廟帽，畫面頗衝突。員警調閱監視器後，發現張男一路打雙黃燈在道路外側慢行，期間還一度下車查看，完全沒有「2名朋友」出現。

經實施酒測，發現張男酒測值高達0.65mg/L，觸碰公共危險罪嫌，且張男是遭到台中地檢署通緝的詐欺犯，全案依法移送偵辦。

警方呼籲，交通部推動之9月份「交通安全月」，以「車輛慢看停、行人停看聽」及「酒後不開車」為宣導重點，提醒民眾酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法，既傷身又傷財。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。