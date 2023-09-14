21歲男4度酒駕出獄7天又茫了　騎機車自撞害後座友人爆頭亡

▲彰化酒駕男載友人摔車亡。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名21歲顏姓男子，4度酒駕，已遭吊照並入監服刑，出獄第7天又連續暢飲8小時，騎機車載許姓友人，行經到埤頭鄉時自撞路旁圍籬，許男頭部重創傷重宣告不治，顏男酒測值1.31超標，被彰化地檢依酒駕致死罪嫌起訴，並提出國民法官審判。

起訴書指出，顏男曾於2021年2次酒駕上訴，台中高院判處合併執行5月有期徒刑、隔年又2度酒駕，合併判處10月有期徒刑，入獄服刑，今年3月25日刑滿出獄。

3月31日，顏男到田尾鄉龍奉宮暢飲啤酒，從早上9點喝至下午4點才離去，人也喝到茫了，但顏男仍執意騎機車載許男離開，行經埤頭鄉中南路，自撞路旁農地圍籬摔車，許男傷勢嚴重，頭部撞地，當場無呼吸心跳，送醫到院不治，警方對顏男進行酒測，測得酒精濃度高達1.31毫克，許男弟弟向顏提告。

彰化地檢署偵查，認為顏男因犯多次公共危險罪，駕照已遭吊銷，仍不思教訓，再犯酒駕致人於死犯行，檢方認為，顏男涉及依刑法第185條之3第3款之規定，曾因酒駕有罪判決確定或經緩起訴處分確定，並於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。