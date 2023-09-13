快訊／高雄男酒駕自撞卡土墩　「車內爆睡」破窗才叫醒

記者吳奕靖、黃翊婷／高雄報導

高雄市三民區建興路與正忠路口今日（13日）凌晨1時發生一起酒駕自撞事故，52歲吳姓男子撞到停車場的土墩，警消人員到場時，他仍在車內呼呼大睡，拍窗也叫不醒，最後只好強行破窗。這起事故並未波及其他人，吳男也沒有受傷，但經酒測呼氣值高達0.50 Mg/L，當場遭警方逮捕並依公共危險罪送辦。

▲發生事故之後，吳男仍在車上昏睡，直到警消破窗叫人才醒來。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同。）

高雄市覺民派出所13日凌晨1時01分獲報，三民區建興路與正忠路口發生一起交通事故，吳男駕駛汽車由建興路西向東直行駛過路口，卻不慎自撞卡在停車場的土墩上。

▼▲這起事故並未傷及其他用路人。

警方到場時，發現吳男在駕駛座上昏睡，拍打車窗也叫不醒，只好由119消防人員到場破窗，再把吳男叫醒帶下車，所幸經過初步檢視，確認吳男沒有受傷，不須送醫。

不過，警方經過酒測，發現吳男酒測呼氣值高達0.50 Mg/L，於是當場將人逮捕，並依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。警方提醒，酒後勿開車，輕者罰款送拘留，重者車毀性命休，民眾千萬不要以身試法。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。