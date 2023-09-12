女酒駕撞翻路邊休旅車...民宅門也垮　車主怨：剛被撞才花15萬修好

▲▼彰化女酒後駕駛藍色休旅車，撞上3輛停在路邊的汽機車，還撞破民宅鐵捲門。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

轟！彰化1名42歲鄭姓女駕駛，10日凌晨開車行經二水鄉員集路5段時，失控撞翻1輛停在路邊的休旅車，及一輛自小客車，還波及一部重機後，又衝破民宅鐵捲門，鄭女雖毫髮無傷，但酒測值竟高達1.6，被依公共危險罪嫌移送。最慘的是休旅車主，2個月前，車就停在同一地點被撞，才花15萬元修好，結果這次更慘，是車頭車尾都被撞爛，氣得直搖頭，直說「乾脆報廢好了」。

這起車禍發生在10日凌晨1時47分許，田中分局二水分駐所警員許明煌、張萬利2人，於9月10日凌晨接獲接獲勤務中心通報，二水鄉員集路5段發生交通事故，警員到達時，發現鄭女駕駛自小客車由二水鄉往田中鎮方向行駛，失控將一輛休旅車撞到側翻，接著將前方的自小客前推撞，最後再撞破民宅鐵捲門，過程中還波及一部機車。

車禍現場一片狼藉，有居民說，該處是易肇事地點，民宅屋主才在大門前放一個水泥磚桶，沒想到也被撞飛，鐵捲門也被撞破，研判應該是超速失控。

但最慘的是被撞的休旅車主，車子2個月前才在同一地點，被1名未成年駕駛撞壞，花了15萬元修好，這次更慘，看著愛車被撞翻、前後都撞爛，車主看得相當的氣憤，氣得說「乾脆報廢好了」。由於鄭女酒測超過標準值，已觸犯公共危險罪嫌，警方偵訊後將她移送彰化地檢署偵辦。