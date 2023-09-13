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最辣日文老師長瀨昆妮　中秋餐會辣裝為獨老盛飯菜

▲▼ 華山基金會嘉義區睽違三年的再度開辦中秋餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 華山基金會嘉義區睽違三年再度開辦中秋餐會 ，嘉義縣社會局長張翠瑤（前左２）出席關懷長者。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會嘉義區睽違三年的再度開辦中秋餐會，13日在寶島饗宴會館舉辦「愛老人復古才藝秀餐會」，席開23桌，包含華山服務長輩、義工、表演單位總計269人參與，阿公阿嬤站上舞台展現才藝，嶄露鋒芒。

▲▼ 華山基金會嘉義區睽違三年的再度開辦中秋餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動以「復古懷舊」為主題，以長輩的懷舊照片結合餐廳的交趾陶櫻花樹牆，規劃成懷舊時光走廊，在復古音樂演奏暖場中拉開序幕，其中「點亮祝福」點燈儀式，由中埔102歲人瑞郭阿嬤、東石103歲人瑞許阿嬤與現場貴賓一起點亮由19個竹籠串起的「燈龍」，代表社會善心人讓嘉義縣市19個鄉鎮的弱勢孤老生活亮起來。

▲▼ 華山基金會嘉義區睽違三年的再度開辦中秋餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

信吉衛星電視台主持人帶來數首懷舊金曲，華山站長的開場舞蹈表演並帶動現場阿公阿嬤的互動舞蹈，現場氣氛彷如穿越到40年前，阿公阿嬤拋開羞澀，現場八組表演輪番上陣，開心踴躍上台舞動、獻唱；加上精采的上菜燈光秀，最後在馨悅樂團與善喜樂團的樂音中，萬歲長輩們品嘗美食，也留下深刻美好回憶。

▲▼ 華山基金會嘉義區睽違三年的再度開辦中秋餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲長瀨昆妮出席華山基金會嘉義區中秋餐會為長者盛菜  。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義救國團嘉義真善美聯誼會總共出席33位義工協助整場活動。現場貴賓雲集，嘉義縣社會局局長張翠瑤、立法委員陳明文夫人廖素惠女士，長瀨昆妮、疲老闆陳冠銘皆親自出席活動，嘉義縣社會局局長張翠瑤表示：「華山基金會在各個鄉鎮關懷獨居老人，今天很高興透過這樣的活動，讓老人這麼快樂，也鼓勵社會各界善心人士，不管是人力物力，一起來關懷華山基金會。」

▲▼ 華山基金會嘉義區睽違三年的再度開辦中秋餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝））

▲最辣日文老師長瀨昆妮(圖左5)出席華山基金會嘉義區中秋餐 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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長瀨昆妮華山基金會中秋餐會關懷獨老

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