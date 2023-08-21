最兇日文老師穿「死庫水」快包不住　腿一抬辣翻7千人

記者黃翊婷／綜合報導

有最兇日文老師、日文女神之稱的長瀨昆妮，先前因為擔任直播主連千毅的助理爆紅，近日她在臉書分享自己晨運的辣照，穿上「死庫水」搭配白色長襪、運動鞋，長腿一抬，上下幾乎都快包不住，辣翻許多粉絲，該篇文章至今已有超過7000人按讚。

▲長瀨昆妮分享在大阪城公園晨運的照片。（圖／翻攝自Facebook／長瀨昆妮，下同。）

長瀨昆妮19日在臉書分享一組在大阪城公園晨運的照片，只見她身穿「死庫水（女式日本學生泳衣）」，搭配白色長襪、運動鞋，綁著馬尾，大秀好身材；其中一張照片中，她彎腰並抬腿拉筋，豐滿上圍險些包不住，下半身更是差點走光。

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▲長瀨昆妮身材十分火辣。

這篇文章公開至今，已吸引7119人按讚，粉絲們紛紛留言大讚很美，「後面會跟一堆人，跟妳跑在後面運動」、「女神再現」、「穿這樣超可愛」、「有夠大的，看得好開心」、「還沒在日本看過這麼辣的」。還有網友好奇訊問，「這是泳衣吧？」長瀨昆妮則回答「熱熱」。

長瀨昆妮是日本華僑，擁有甜美外貌和火辣身材，因此也有全台最辣日文老師、最兇日文老師、日文女神之稱，過去因為擔任連千毅的助理爆紅，知名度跟著水漲船高，她也時常透過臉書、IG與粉絲分享日常生活，或是PO出火辣穿搭美照，大方展現好身材。

▼不少粉絲留言稱讚長瀨昆妮這套裝扮很可愛、性感。